SULMONA: PAGANO (FI), ''NO CHIUSURA PUNTO NASCITE, SERVE RICLASSIFICAZIONE''

Pubblicazione: 09 novembre 2018 alle ore 18:10

SULMONA - "Desidero esprimere la mia vicinanza e riabbracciare a distanza di appena tre anni la battaglia che stanno di nuovo combattendo i cittadini del Centro Abruzzo, contro la chiusura del punto nascita dell'Ospedale di Sulmona (L'Aquila)".

È quanto dichiara in una nota il senatore Nazario Pagano, coordinatore di Forza Italia in Abruzzo.

"Ritengo fondamentale, per una donna, avere diritto a partorire nella propria città e nel proprio territorio di appartenenza, con i propri cari vicini, specie in un area interna dove i tempi di percorrenza sono lunghi e difficoltisi specie durante la stagione invernale. La gravidanza è un momento sacro per le famiglie: ritengo che garantire il diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, significhi anche garantire un agevole accesso ai servizi sanitari. Sulmona merita la riclassificazione dell'Ospedale da Presidio di Base a Ospedale di primo livello", conclude.