SULMONA: MICHELE FUSCO E' NUOVO VESCOVO,

''INSIEME SAREMO ARTIGIANI DI UNITA'''

Pubblicazione: 04 febbraio 2018 alle ore 20:24

SULMONA - Cerimonia solenne nella cattedrale di San Panfilo, a Sulmona (L'Aquila), dove è stato accolto oggi il nuovo vescovo della Diocesi di Sulmona-Valva, sua eccellenza monsignor Michele Fusco.

Presenti, tra gli altri, il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, il prefetto dell'Aquila, Giuseppe Linardi, e il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso.

"Insieme diventeremo artigiani di unità", ha detto l'85esimo vescovo di Sulmona che ha lasciato la Costiera Amalfitana e la sua Positano per trasferirsi nel cuore dell’Abruzzo.

Il nuovo vescovo è stato accolto nel piazzale antistante la Cattedrale, prima di dare inizio alla cerimonia, con il dono, donato dal primo cittadino, del Sigillo di Re Ladislao, l’antico stemma comunale sulmonese.

"Con grande onore ed emozione - le parole del sindaco - formulo a nome dell’Amministrazione comunale, della città di Sulmona e di tutti i Comuni della Diocesi, il saluto di benvenuto al nuovo vescovo. Il suo arrivo è per noi motivo di gioia, che accogliamo come segnale di speranza e inizio di un nuovo cammino per la nostra città e l’intero territorio, che hanno, ora più che mai, necessità di ritrovarsi in sentimenti di fratellanza e concordia e di vivere come un’unica grande comunità fortificata da coesione sociale, superando conflitti e divisioni che purtroppo albergano in questa difficile fase storica della nostra epoca e si insinuano nei cuori dei nostri concittadini, a volte disorientati".

"Nel formulare le più sentite congratulazioni per l’importante incarico che andrà a ricoprire - ha aggiunto la Casini - auguro buon lavoro, con l'auspicio di poter avviare un proficuo e continuo dialogo foriero di collaborazioni e condivisioni nella convinzione che pensieri laici possano ben interpretare, in maniera proficua e sana, quelli cristiani, nell'interesse esclusivo della collettività. D'altronde la buona politica, quella che promuove il bene e la crescita comune, è il risultato di azioni a servizio della collettività, intrise di generosità e responsabilità".