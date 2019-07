SULMONA: LIONS CLUB IN FESTA PER I 100 ANNI DEL PROFESSOR PAOLO SPIGLIATI

Pubblicazione: 30 luglio 2019 alle ore 08:47

SULMONA - Con vivo piacere, oggi, festeggiamo il centenario della nascita del professor Paolo Spigliati: uomo straordinario, che ha scelto la nostra Sulmona per condurre una vita di studi fruttuosi e di ricerche elevatissime.

È quanto si legge in una nota del Lions Club Sulmona (L'Aquila).

Un intellettuale di alta levatura, un liberale convinto, uomo delle Istituzioni, uno studioso rigoroso, un caro amico e Socio Onorario del Lions Club Sulmona: un Sulmonese non sulmonese ma più Sulmonese di tanti sulmonesi.

Paolo Spigliati nasce a Firenze il 30 luglio 1919 e si laurea -con il massimo dei voti- in medicina nel giugno del 1944 e nello stesso anno

diventa assistente nell'Istituto di Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica diretto dal professor Lunedei. Tra il ’46 ed il ’48, perfeziona le conoscenze di istopatologia con il professor Teodori e quindi nel 1949, in collaborazione con il Professor Haddow (direttore del Royal Cancer Hospital di Londra), inizia, per primo in Italia, ricerche nel campo della chemioterapia delle emolinfopatie maligne.

Nel '51 diviene direttore della sezione ematologica dell'Istituto di Patologia Medica e nell'agosto del 1960, vincitore di concorso, diviene Primario Medico presso l'Ospedale civile di Sulmona.

In seguito l'esperienza formatasi nel nostro Ospedale unita ai continui studi sulla cirrosi epatica alcoolica, nel '66 viene invitato a partecipare al terzo Congresso Mondiale di Tokyo di Gastroenterologia.



Dal 1982 e fino al 1993 è professore a contratto di Clinica Medica all'Università di Chieti.

Nel '95 viene nominato Primo socio onorario nella Società Italiana di Prevenzione dei Tumori, essendo stato il primo ad intraprendere la strada della chemioterapia in Italia.

La sua natura di efficace, raffinato e poliedrico comunicatore, lo vede pubblicare articoli fondamentali di scienza e ricerca medica.

Dal 1992 libero dagli impegni di lavoro e di insegnamento, ha continuato gli studi in senso ampio della parola, ricoprendo sino al 2012 la carica di Rettore dell'Università Sulmonese della Libera Età.

La sua passione per la musica, lo ha condotto a fondare l'Orchestra Sinfonica Sulmonese.

Molti dei suoi studi e ricerche sono stati pubblicati in volumi ricercati e consultatissimi. Con immutato entusiasmo ed interesse continua ancora oggi lo studio sulla storia dell'umanità, la musica, la religione e la comunicazione.

Con onore e piacere il Lions Club Sulmona nel mese di settembre, organizzerà, come regalo di compleanno per il professor Paolo Spigliati - Melvin Jones Fellow del Lions Club Sulmona- la presentazione della la sua ultima fatica editoriale consistente nei due volumi summa dei suoi lavori editoriali.

Caro Paolo, il Lions Club Sulmona ti ringrazia per la tua vita spesa nel bene per gli altri, nei valori della misericordia e della compassione, nello spirito della libertà e dell'intelligenza, nell'indipendenza di azione e nella assoluta volontà di agire per la vita, sottoposti solo al libero arbitrio.

I tuoi cento anni ricchi e bellissimi ci siano a tutti di esempio.

Tanti auguri professore.