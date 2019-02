SU RANCITELLI TOLLERANZA ZERO: NUOVO BLITZ, UN ARRESTO, DENUNCE E SEQUESTRI DI DROGA

Pubblicazione: 19 febbraio 2019 alle ore 13:14

PESCARA - Non ha tregua la stretta delle forze dell'ordine sul quartiere Rancitelli di Pescara, una sorta di Bronx abruzzese, base di spaccio di stupefacenti, salito alla ribalta delle cronache nazionali per la violenta aggressione della scorsa settimana di cui è stata vittima una troupe di Rai Due, guidata dal giornalista Daniele Piervincenzi, lo stesso che aveva rimediato ad Ostia una testata sul volto da Roberto Spada, elemento di spicco dell'omonimo clan di origini rom, ora in carcere.

Dopo la maxi retata di sabato 16 febbraio, con oltre 160 persone e 80 veicoli controllati, denunce e arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ieri pomeriggio la Polizia di Stato, con il supporto delle unità cinofile antidroga e del reparto Prevenzione crimine Abruzzo, ha presidiato l’intero quartiere e le zone adiacenti, e nel corso dell’operazione è stato arrestato C.E., 40 enne pescarese, che sottoposto ad una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 311 grammi di eroina e di materiale per il suo confezionamento.

Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura D.A.M, 48 enne pescarese trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, e P.I., 40 enne domiciliato a Spoltore, trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e 7,5 grammi di hashish.

Sono state denunciate poi ulteriori due persone perché contravventori al foglio di via obbligatorio ed il 20enne pescarese G.S., che durante le operazioni di Polizia ha offeso, si legge nella nota della Polizia "più volte il decoro degli agenti".

Ieri poi è stato convalidato anche l'arresto in carcere per Domenico Ciarelli, 36 anni, e Carmine Bevilacqua, 26 anni, sorpresi nella maxi operazione di sabato scorso a gettare dalla finestra, all'arrivo delle forze dell'ordine, rispettivamente 124,7 grammi di eroina e 46,4 grammi di cocaina, e 178,6 grammi di eroina, 22,3 di cocaina e 3,10 grammi di metanfetamina.

Sequestrati inoltre sabato, a carico di ignoti, 102,19 grammi di eroina, 71,35 di cocaina, 85,23 di hashish, oltre a 2 cartucce calibro 12 e un coltello a serramanico.

Sugli aggressori della troupe di Rai due, Jhonny Di Pietrantonio, Kevin Cellini e un terzo ragazzo, grava intanto una denuncia a piede libero per i i delitti concorso in reato, lesioni personali gravi, e violenza privata, in base agli articoli 110, 582, 583 e 610 del codice penale. Sequestrate anche numerose automobili senza assicurazione.

Il tavolo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha intanto invitato l'amministrazione comunale a l'Ater di Pescara, l'agenzia regionale che gestisce le case popolari, di produrre al più presto una lista degli alloggi occupati abusivamente. dai primi dati risulta che sono 20 su 140 dell'0area di Ferro di cavallo. Nella vicina via Rancitelli, altra area calda di Pescara, sono ben il 50 per cento gli appartamenti occupati abusivamente, ed utilizzati anche come base di spaccio di eroina cocaina e droghe leggere, e addirittura affittati a terzi dai clan di origine rom.