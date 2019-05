STUDENTI CANADESI IN ABRUZZO PER VISITARE AREE DI PRODUZIONE DEL VINO

Pubblicazione: 03 maggio 2019 alle ore 17:30

L'AQUILA - Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ospita in questi giorni una delegazione di studenti dell’Advanced Wine & Beverage Business Management program del The George Brown College di Toronto.

L’iniziativa, si legge in una nota, fa seguito ad una serie di attività avviate lo scorso anno, tra cui una degustazione sul Montepulciano d’Abruzzo doc svoltasi nel mese di settembre proprio nelle sale del prestigioso college canadese con l’obiettivo di diffondere e rafforzare la conoscenza e la promozione delle denominazioni regionali in una nazione, il Canada, che si conferma come uno dei paesi di riferimento per il vino abruzzese con l’11% di quote di mercato.

Il gruppo di diciotto studenti, accompagnati da un docente, sta visitando alcune delle aree produttive più significative dell’Europa e dopo lo Champagne, la Toscana, è arrivato ieri in Abruzzo, dove negli spazi consortili ad Ortona ha partecipato ad una full immersion formativa su storia, varietà, vigneti, produzioni e denominazioni regionali, condotta magistralmente dall’enologo e docente Leonardo Seghetti.

Oggi, venerdì 3 maggio, i ragazzi hanno visitato alcune realtà produttive abruzzesi e sono andati alla scoperta delle peculiarità storiche e artistiche regionali.

“Tra i compiti del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo c’è sicuramente quello di sostenere e favorire la conoscenza delle denominazioni regionali e del nostro territorio in tutto il mondo – sottolinea il presidente del Consorzio, Valentino Di Campli – con uno sguardo attento verso le nuove generazioni e nei confronti di chi, un domani, avrà all’estero un ruolo strategico nella diffusione e nella commercializzazione del vino abruzzese”.