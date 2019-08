STRANO FILM FESTIVAL CAPESTRANO: PASSEGGIATA

ALLA SCOPERTA GONIOLIMON ITALICUM

Pubblicazione: 22 agosto 2019 alle ore 12:59

CAPESTRANO - Passeggiata nelle steppe alla scoperta del Limonio aquilano, adatta a tutta la famiglia, nelle praterie steppiche della conca di Capestrano, per scoprire tutti i misteri di una piantina quasi estinta, che in tutto il mondo vive con sole in 10 sparute popolazioni nelle conche interne aquilane.

La passeggiata, quest’anno alla terza edizione, è inserita nella Rassegna Parco in Fiore, promossa dal Parco e dall’Università di Camerino, ed è organizzata dall’Associazione Maks nel programma di Strano Film Festival, manifestazione che si svolgerà a Capestrano dal 22 al 25 agosto.

Meno di 1000 individui che resistono a condizioni climatiche estreme e a pressioni antropiche sempre più pericolose. A questo si aggiunge un meccanismo di impollinazione a dir poco stupefacente.

Di questo e di tanto altro ancora si parlerà, osserverà e toccherà con mano sabato 24 agosto in compagnia della botanica del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Daniela Tinti, e dell’Accompagnatore di Media Montagna Domenico Cerasoli.

Strano è il festival internazionale di cortometraggi che si svolge nella spettacolare Valle del Tirino, in Abruzzo, Italia. Strano Film Festival ogni anno si concentra su un aspetto legato alla terra e l’edizione 2019 sarà dedicata a "la terra del futuro".

Strano indagherà le nuove idee e le sperimentazioni in atto per uno sviluppo positivo della terra: agricoltura, ambiente e migrazione. La terra del futuro vuole stimolare una progettualità legata alla terra, che sia innovativa, creativa, non convenzionale pur restando autentica e ancorata alle tradizioni. L’appuntamento per la passeggiata alla scoperta del Goniolimon Italicum è per sabato 24 agosto alle ore 16.00 con partenza dal Convento di San Giovanni da Capestrano.