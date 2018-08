STRADE PROVINCIALI ALL'ANAS:

FIRMANO ACCORDO L'AQUILA E

PESCARA, ''SARA' LA SVOLTA''

Pubblicazione: 22 agosto 2018 alle ore 15:09

PESCARA - La Provincia di Pescara e quella dell'Aquila hanno siglato oggi a Pescara l'atteso passaggio all'Anas della competenza su parte delle strade provinciali, in attuazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2018. Passaggio pochi giorni fa sollecitato dal sottosegretario di Giunta Mario Mazzocca, in quanto le Province non hanno i fondi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, già a partire dal 5 settembre prossimo.

Per l'Anas ha sottoscritto il documento il responsabile dell’area compartimentale dell’Anas Abruzzo e Molise Antonio Marasco, assieme ai presidenti della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, e dell'Aquila Angelo Caruso.

Pescara trasferisce così l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria all'Anas di circa 98 chilometri di strade, il 13 per cento del totale.

Sono le ex strade statali 151, 487, 539, e le strade provinciali 58 e 60, che percorrono i territori di Abbateggio, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Collecorvino, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Moscufo, Penne, San Valentino in A.C., Sant’Eufemia a Maiella, Scafa e Serramonacesca.

La provincia dell'Aquila ha trasferito ben 179 chilometri, relativi ai tratti ex strade statali 5 quater "Casello di Tagliacozzo" 17 bis "Funivia Campo imperatore", 17 ter "Appennino abruzzese", 83 "Marsicana",la 584 di "Lucoli", la 260 "Picente", la provinciale 106 delle Capannelle", ed anche il ponte di Gignano, all'ingresso est dell'Aquila.

“Esprimo grande soddisfazione - commenta il presidente della provincia di Pescara Di Marco - per questo obiettivo a lungo perseguito e finalmente raggiunto, che riveste peculiare rilevanza ai fini della valorizzazione e piena funzionalità del patrimonio infrastrutturale viario della nostra Provincia. La Provincia di Pescara non è andata in ferie per essere consequenziale alle istanze avanzate dall’Anas, per le quali gli uffici provinciali hanno dovuto produrre accurata ed idonea documentazione - dichiara il presidente Di Marco – Anche questo risultato è reso fruibile a tutta la comunità, grazie all’impegno sinergico e determinato del sottoscritto e alla volontà e collaborazione strategica del già presidente della Regione, Luciano D’Alfonso. Quando si lavora per il territorio, i risultati contano più delle parole".

Il presidente della Provincia dell'Aquila Caruso afferma che "il risultato è stato acquisito in tempi brevissimi, e ringrazio per il lavoro svolto i consiglieri Gianluca Alfonsi, Pierluigi Del Signore e Mauro Tirabassi, unitamente al dirigente della viabilità Francesco Bonanni e l’intera settore. Ora la Provincia potrà dedicarsi con maggiore impegno alla sistemazione dell’intero asse viario, oggetto di programmazione nel prossimo triennio, con una dotazione di 11 milioni di euro provenienti dal Masterplan. Questa amministrazione ha, tra l’altro, avviato, le procedure per il trasferimento all’Anas della strada strada regionale 487 che collega Villetta Barrea a Scanno".

Imminente sarà il passaggio di competenze anche delle strade della Provincia di Teramo e Chieti.