STRADE DI SANGUE IN ABRUZZO: SEI MORTI,

TRE GRAVI INCIDENTI NELLA NOTTE

Pubblicazione: 22 febbraio 2020 alle ore 12:37

PESCARA - Notte di sangue sulle strade abruzzesi: il bilancio è di 6 vittime.

Il primo gravissimo incidente è avvenuto a Moscufo, nel Pescarese.

Il bilancio è terribile: quattro giovani sono morti nello scontro.

L'auto su cui viaggiavano un gruppo di 4 ragazzi, stando alle prime informazioni, dopo essere uscita di strada sarebbe finita contro un albero, in contrada Pischiarano.

Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

I militari dell'Arma della Compagnia di Montesilvano (Pescara) sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il secondo incidente è avvenuto a Cepagatti: Una persona ha perso la vita e un'altra è rimasta ferita.

Stando alle prime informazioni dei soccorritori, l'auto su cui viaggiavano sarebbe finita fuori strada in contrada Rapattoni: il ferito, incastrato tra le lamiere, avrebbe perso il cellulare nello schianto e l'allarme sarebbe stato lanciato dopo ore.

Sul posto sono intervenuti il 118, con elicottero ed ambulanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Il ferito è arrivato in ospedale in codice rosso con un mezzo aereo: avrebbe riportato un politrauma ed è in pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso.

Incidente mortale anche tra Garrufo di Sant'Omero e Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo). La vittima si chiamava Hugo Francisco De Rita e aveva 49 anni, era brasiliano ma residente ad Ancarano (Teramo).

L'incidente è avvenuto lungo la statale 259, sulla rotonda nei pressi della maglificio "Gran Sasso". L'uomo era alla guida di una Honda Jazz che, giunta in prossimità della rotonda stradale ha tirato dritto, andando a scontrarsi violentemente contro un albero di ulivo posto all'interno della stessa rotonda.

Il conducente è morto sul colpo.