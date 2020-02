STORIE DI EMIGRAZIONI, BRIGANTI E TESORI: AL POLARVILLE DELL'AQUILA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ''IL RE DI CARTA''

Pubblicazione: 13 febbraio 2020 alle ore 21:35

L'AQUILA - Correva l'anno 1861. Cesidio e Mario, pastori in Terra di Lavoro, sono incaricati in gran segreto dall’Abate di Montecassino di consegnare al Re Francesco II di Borbone una preziosa scatola, fondamentale per la salvezza del Regno delle Due Sicilie. Il piano non andrà nella direzione prevista. Ma tante le storie di briganti, di emigrazioni, di terre lontane, di tesori nascosti, di felicità e delusioni, raccolte durante il viaggio.

Questa la trama de “Il re di carta” (edizioni Emersioni, 2019), opera prima di Maria Elisabetta Giudici, che sarà presentato venerdi 14 febbraio alle ore 18.30 alla libreria Polarville dell'Aquila. L'autrice dialogherà con l'avvocato Silvia Cardarelli.

Maria Elisabetta Giudici è nata a L’Aquila nel 1952, ha studiato a Roma. Architetto, si occupa principalmente di ristrutturazioni di appartamenti e ville private. Sposata con una figlia, vive in un piccolo paese del Parco Nazionale di Abruzzo. Il re di carta è il suo romanzo d’esordio.