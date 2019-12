STORIE DI DONNE E UOMINI:AL TEATRO DEI 99 DELL'AQUILA, ''NEI NOSTRI PANNI'', DI DANIELA BALDASSARRA

Pubblicazione: 10 dicembre 2019 alle ore 19:11

L'AQUILA - È in arrivo il primo degli otto spettacoli che aprirà la stagione del Teatro dei 99, diretta da Loredana Errico, in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo, grazie al progetto “Sistema Cultura Abruzzo”.

Il grande appuntamento che aprirà le danze di questa stagione teatrale vedrà protagonista Daniela Baldassarra con lo spettacolo “Nei nostri panni”, giovedì 12 dicembre, con inizio ore 21.

Il testo, scritto, diretto e recitato dalla stessa Baldassarra, porterà in scena donne graffianti, buffe e maledettamente sfortunate con gli uomini.

Con leggerezza si raccontano storie di donne e uomini troppo spesso vittime dei proprio retaggi culturali e dei cliché che la società propone e impone.

Appuntamento da non perdere in cui risate e buon umore saranno i protagonisti di questo spettacolo. Per info e prenotazioni contattare il Teatro dei 99, telefono 333.7248644.

Il costo dei biglietti è di 15 euro. Abbonamento agli otto spettacoli è di105 euro.