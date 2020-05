STATO-REGIONI: MARSILIO NOMINATO IN CABINA DI REGIA PER FONDO SVILUPPO COESIONE

Pubblicazione: 07 maggio 2020 alle ore 17:43

PESCARA - Oggi la Conferenza Stato-Regioni ha rinnovato la composizione della Cabina di Regia del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, confermando la Regione Abruzzo, nella persona del presidente Marco Marsilio, in rappresentanza delle Regioni "meno sviluppate e in transizione".

La nuova composizione prevede le Regioni Umbria e Calabria (in affiancamento) per le Regioni "più sviluppate" e Abruzzo e Campania per le "meno sviluppate e in transizione" (con Piemonte e Sicilia come supplenti).

"Ringrazio la Conferenza delle Regioni e i colleghi Presidenti che mi hanno onorato della loro fiducia e considerazione. Il Fondo Sviluppo e Coesione è un pilastro fondamentale per il rilancio economico dell'Italia, in particolare per il Centro-Sud che vede destinato l'80% delle risorse. Un'importanza ancora maggiore in questo momento di grave crisi economica, con le Regioni chiamate a riprogrammare le risorse per fronteggiare l'emergenza", ha commentato Marsilio.