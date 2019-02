SPORT E ANTISEMITISMO: ZENNARO (M5S), ''PIU' ATTENZIONE IN SCUOLE E STADI''

Pubblicazione: 16 febbraio 2019 alle ore 12:44

TERAMO - Negli ultimi mesi si sono susseguiti in maniera crescente fenomeni di violenza e intolleranza di matrice antisemita, sia in Italia che in Europa, per questa ragione è stato istituito l’intergruppo 'Sport e lotta all’antisemitismo' promosso dai deputati del Movimento 5 Stelle Paolo Lattanzio, Felice Mariani e Antonio Zennaro e dalla vice presidente della Camera Mara Carfagna, un progetto a cui sono stati invitati ad aderire tutti i parlamentari.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di portare concretamente nel mondo dello sport i valori di amicizia, cooperazione, collaborazione e inclusione, affrontando e superando recenti episodi di discriminazione e intolleranza che si sono verificati in tanti stadi e luoghi di aggregazione sportiva.

"Avvieremo tavoli di dialogo e progetti con le federazioni e le organizzazioni sportive, anche qui in Abruzzo, affinchè le associazioni possano partecipare attivamente a questo contrasto all'odio e alla violenza", spiega in una nota Antonio Zennaro.

"Intendiamo dedicare maggiore attenzione agli spazi di incontro soprattutto giovanile, come scuole e stadi, che purtroppo sono ancora terreno fertile per il proliferare di idee antisemite. Lo sport nella sua complessità deve essere valorizzato come momento di aggregazione, di fratellanza e di complicità", conclude Zennaro, tra i promotori dell’intergruppo.