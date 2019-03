SPIAGGIA ''LA GRAVARA'' SULLE SPONDE DEL LAGO DI BARREA E' TRA LE PIU' BELLE D'ITALIA

Pubblicazione: 28 marzo 2019 alle ore 06:15

BARREA - La spiaggia "La Gravara", sulle sponde del lago di Barrea, in provincia dell'Aquila, è tra le 15 spiagge più belle d'Italia del 2019.

La scelta è avvenuta tenendo conto di diversi fattori, come riporta Il Centro, tra i quali: la pulizia delle spiagge, lo stato delle acque, l'unicità del paesaggio circostante e, non da ultimo, i commenti che i viaggiatori hanno lasciato sui canali social, di Skyscanner.

"Per il sesto anno consecutivo, il team di Skyscanner si è impegnato a scovare le 15 Spiagge più belle dello Stivale - commenta Sara Izzi, growth manager di Skyscanner - non solo cale e insenature lambite dalle acque smeraldine della meravigliosa costa italiana, ma, per la prima volta, anche piccole spiagge di lago, perché la bellezza in Italia è davvero ovunque. Dalla montagna al mare: ogni angolo del nostro Paese, ha meraviglie che vanno celebrate".

La spiaggia si trova nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, in cui insiste un bacino d'acqua dolce, circondato da montagne, creato dallo sbarramento del fiume Sangro.

Secondo il Skyscanner, è il posto ideale per praticare sport all'aria aperta, passeggiare nella natura e far giocare i bambini in tutta libertà.