SPAZIO: PAGANO, ''NEL FUCINO CENTRO DI ECCELLENZA, SIA VALORIZZATO''

Pubblicazione: 11 novembre 2019 alle ore 18:27

L'AQUILA - "Questa mattina ho preso parte come membro della delegazione del Gruppo Interparlamentare spazio a una visita presso il Centro Spaziale Fanti del Fucino, a Ortucchio, L’Aquila: un centro d’eccellenza, che deve essere valorizzato e di cui da abruzzesi andare fieri".

Così, in una nota, il senatore Nazario Pagano, coordinatore di Forza Italia in Abruzzo, che aggiunge: "In particolare modo, occorre porre grande attenzione al settore aerospaziale, un’eccellenza italiana nell’ambito del quale Leonardo rappresenta un fiore all’occhiello".



"Occorre contribuire fattivamente affinché tale industria possa dispiegare al meglio le proprie possibilità, insistendo in particolar modo sulla necessità di avere rappresentanti nazionali al livello decisionale nelle istituzioni europee", conclude Pagano.