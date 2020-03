SPAZIO OVIDIO, FEBBO: STANZIATI 387MILA EURO A COMUNE SULMONA PER PROGETTO MUSEALE

Pubblicazione: 05 marzo 2020 alle ore 12:15

L'AQUILA - “Uno specifico finanziamento di euro 387 mia euro concesso al Comune di Sulmona per portare a termine la realizzazione del museo Spazio Ovidio”.

A darne notizia è l’assessore regionale alla Cultura Mauro Febbo che spiega come “nell’ultima seduta di giunta è stata approvata una delibera con la quale andiamo ad approvare uno schema di disciplinare tra la Regione Abruzzo e il Comune di Sulmona per la concessione del finanziamento derivanti da economie FSC. Questo finanziamento di 387 mila euro attesta come la Città di Ovidio continui ad essere attenzionata da questo assessorato attraverso una strategia ben precisa inserita all'interno del Piano Strategico Turistico regionale. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alla recente accelerazione impressa da questo assessorato per la riqualificazione della 'Abbazia Santo Spirito al Morrone' per 12 milioni di euro o come lo spazio dedicato alla 'Madonna che Scappa', nell'ambito della recente Borsa Internazionale del Turismo di Milan. Pertanto oggi è fondamentale per Sulmona avere operativo un luogo ed un museo dedicato esclusivamente ad Ovidio e siamo fiduciosi che il Comune possa ultiamare quanto prima l’opera.

“Queste risorse economiche – dichiara il consigliere regionale Antonietta La Porta – sono fondamentali per portare a termine il lavoro iniziato e concludere il polo che parlerà a 360 gradi di Ovidio e permetterà di conservare i suoi preziosi testi. Ricordo come Spazio Ovidio si trova al primo piano dell’ex convento di Santa Caterina per 500 metri quadri complessivi, con 11 stanze e una sala conferenze. Un luogo ed uno spazio per far conoscere meglio Ovidio e le bellezze della sua terra”.