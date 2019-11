SOVRAINDEBITAMENTO, PARTE CENTRO ITINERANTE ASSISTENZA LEGALE IN ABRUZZO

Pubblicazione: 04 novembre 2019 alle ore 14:05

PESCARA - "Aprirà martedì 12 novembre, per l'area Pescara-Chieti, "il primo centro itinerante domiciliare abruzzese di assistenza psicologica e legale da sovraindebitamento".

Così Donato Fioriti, presidente dell'associazione dei consumatori "Contribuenti Abruzzo" (Cruc Regione Abruzzo).

"Dopo una fase stanziale annuale sperimentale a Montesilvano - spiega Fioriti - abbiamo deciso di mettere a regime il centro itinerante interprovinciale di assistenza domiciliare, perché ci siamo resi conto che i cittadini preferiscono ricevere direttamente a casa loro, per questione di privacy, le informazioni relative ed utili per superare dal punto di vista psichico e legale il pesante problema economico relativo al sovraindebitamento".

"Il gruppo di lavoro - conclude Fioriti - conta due sottogruppi, uno per l'assistenza psicologica ed uno per quella legale, con una direzione interprovinciale organizzativa. Il Team psicologico è coordinato dalla psicologa clinica e human coach Monia Colantonio, con la collaborazione della dottoressa Claudia Fioriti (scienze e tecniche psicologiche). Per la parte di assistenza legale da sovraindebitamento,il coordinamento è dell'avv. Marco Di Biase, unitamente all'avv. Patrizia Pennese, con la collaborazione del dottor Ernesto D'Onofrio (direttore Contribuenti Abruzzo)".

È possibile prendere appuntamenti on line, attraverso la mail [email protected], o via fax allo 085.292226, oppure recandosi direttamente presso le nostre sedi associative di: Pescara, Montesilvano (Pescara), Francavilla Al Mare (Chieti), Torino di Sangro (Chieti), Teramo e l'Aquila.

Si possono visionare orari ed iniziative specifiche attraverso il portale www.contribuentiabruzzo.eu. Tutti i servizi di base e di prima assistenza sono gratuiti.

Tra i servizi previsti, sostegno alla genitorialità, analisi personalizzata della situazione e assistenza contenziosi (bollette luce, acqua, gas; controversie condominiali o tra privati e ricorsi).