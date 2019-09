SOTTOSEGRETARI: MARSILIO E BIONDI, ''DELEGA A RICOSTRUZIONE SPARITA, URGE UN INTERLOCUTORE''

Pubblicazione: 14 settembre 2019 alle ore 10:53

L'AQUILA - "La delega alla ricostruzione è scomparsa dai radar del governo".

A sollevare l'inquietante interrogativo è il presidnete della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, entrambi di Fratelli d'Italia, all'indomani della nomina dei 42 tra viceministri e sottosegretari del nuovo governo Pd-M5s, tra cui, non senza polemiche, un solo abruzzese, il pentastellato Gianluca Castaldi, con delega ai Rappoorti con il Parlamento.

Chi deteneva invece la delega alle ricostruzioni post-sismiche, assieme all'Editoria, era il sottosegretario M5s, Vito Crimi, che però è stato nominato viceministro al ministero dell'Interno. Non è dato sapere ancora chi sarà l'interlocutare governativo, anche in Abruzzo, per la ricostruzione nei crateri simsici 2009 e 20016-2017.

"Ho avuto conferma ieri sera - rivela a tal proposito Marsilio che è vicecommissario nel cratere 20016-2017 - direttamente da Crimi che non conserverà la delega alla Ricostruzione, e che neanche lui sa chi se ne occuperà. Chiedo al Presidente del Consiglio di individuare subito un nuovo responsabile perché le regioni, le province, i comuni, i cittadini hanno bisogno di un interlocutore univoco. E voglio sperare che si tratti di una persona competente e già informata dei fatti, perché portare a spasso per mesi un altro sottosegretario, che deve imparare da capo, è una perdita di tempo che non ci possiamo permettere".

A sua volta Biondi afferma che "il grido d'allarme lanciato dal presidente Marsilio, non può rimanere inascoltato e ci uniamo al suo appello affinché il presidente del Consiglio affidi al più presto la delega alla ricostruzione a un rappresentante del governo. I territori colpiti dal sisma 2009 e del Centro Italia non possono permettersi di attendere per mesi, come accaduto in un recentissimo passato, affinché venga individuato un esponente dell'esecutivo con cui dialogare di ricostruzione, programmazione e strategie per la rinascita delle aree terremotate. Dirò anche questo al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lunedì sarà all'Aquila in occasione dell'avvio dell'anno scolastico".