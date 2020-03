SOSPENSIONE VOLO ALITALIA PESCARA-MILANO, MARSILIO SOLLECITA INTERVENTO DE MICHELI

Pubblicazione: 01 marzo 2020 alle ore 20:51

PESCARA - In merito alla decisione di Alitalia di sospendere il volo della mattina con ritorno la sera per Milano, già nella giornata di sabato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha sollecitato il ministro dei trasporti Paola De Micheli a intervenire per modificare questa decisione.

Quanto meno per sostituire questo volo con quello pomeridiano.

"Se, infatti, la scelta è dovuta al calo delle prenotazioni - ha sottolineato il presidente Marsilio - non c’è dubbio che il volo del pomeriggio è meno frequentato di quello della mattina perché meno utile agli uomini d’affari che hanno necessità di collegamento con la capitale economica del paese. Siamo ancora in attesa che dal ministero arrivi un segnale in questo senso".