SOPRINTENDENZA L'AQUILA: VACCA, ''RISULTATO DI CUI VADO FIERO''

Pubblicazione: 03 dicembre 2019 alle ore 16:11

L'AQUILA - "L’Aquila avrà la sua soprintendenza dei beni culturali in pianta stabile. Sono molto soddisfatto che anche l’attuale ministro Mibact Dario Franceschini abbia portato avanti il lavoro da me intrapreso per dotare l’Abruzzo di due Soprintendenze lasciando quella straordinaria per L’Aquila attiva permanentemente. Un risultato di cui vado particolarmente fiero avendo io stesso delineato questa strada già con il ministro Bonisoli".

Ad affermarlo è l’ex sottosegretario ai Beni e alle attività culturali Gianluca Vacca che anche in veste di deputato ha continuato il suo impegno per la realizzazione di questo obiettivo.

Un percorso iniziato con il primo Governo Conte e oggi confermato dall’attuale esecutivo che ribadisce la sua vicinanza all’Aquila e all’Abruzzo. Sempre seguendo la linea che percorremmo con il ministro Bonisoli, viene inserita, anche nella nuova organizzazione del Ministero, una direzione generale che si occuperà proprio di ricostruzione. Una struttura di vertice amministrativo che tra le competenze avrà proprio la ricostruzione dei beni culturali. Anche questa è una novità importante per l’Abruzzo che aiuterà a velocizzare le procedure e rendere le fasi della ricostruzione ancora più snelle per quanto riguarda la competenza dei beni culturali", conclude Vacca.