SOCIETA' SISTEMA 118: ESPONENTI REGIONI, ''PRESIDENTE NON CI RAPPRESENTA''

Pubblicazione: 13 novembre 2019 alle ore 20:34

ROMA - Il presidente della Società italiana sistema 118, Mario Balzanelli, non rappresenta più la maggior parte dei soci e responsabili dei Sevizi 118 italiani, "esasperati" dal fatto che lo stesso Balzanelli porterebbe avanti "posizioni personali" non condivise da molti.

È quanto affermano in una nota i rappresentanti dei Servizi 118 italiani del Piemonte (direttore del 118 della Città Metropolitana di Torino), Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio (presidente SIS 118 Regionale e direttore del 118 della Città Metropolitana di Roma).

"Si tratta di regioni che rappresentano oltre il 50% del servizio espletato" - spiega la nota, in cui si precisa: "oggi a Roma il presidente Balzanelli ha convocato un'assemblea generale straordinaria della società per votare modifiche allo statuto e al regolamento che prevederebbero, tra le altre cose, anche l'allungamento del suo mandato, ormai giunto al termine, di ulteriori due anni".

"La maggioranza del Comitato di Presidenza della Sis 118, parte del Consiglio Direttivo Nazionale e altri soci, dopo aver contestato al presidente l'inosservanza delle norme vigenti che disciplinano le revisioni allo statuto e al regolamento, ha abbandonato l'assemblea - si legge - per palese illegittimità della sua convocazione. La maggiorana del Comitato di Presidenza della SIS 118 e parte del Consiglio direttivo Nazionale della stessa Società contestano ormai da tempo al presidente Balzanelli la mancata condivisione della visione societaria e la sua visione per una riforma organica del Sistema dell'Emergenza Urgenza. Quest'ultima è la stessa che Balzanelli illustrerà domani alle 14 presso il Senato in occasione di uno specifico incontro".

"La maggioranza del Comitato di presidenza, buona parte del Consiglio direttivo nazionale e ben tre ex presidenti hanno abbandonato l'Assemblea, esasperati dal fatto che Balzanelli porti avanti posizioni personali non condivise da molti soci e responsabili dei Servizi 118 italiani", conclude la nota.