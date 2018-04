SOCIETA' CHIMICA BUSSI, AL VIA LAVORI

PER IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE

Pubblicazione: 23 aprile 2018 alle ore 13:16

BUSSI SUL TIRINO - Inaugurato stamattina a Bussi sul Tirino (Pescara) il cantiere per la realizzazione di un nuovo impianto per la depurazione delle acque da parte della Società Chimica Bussi, che ha rilevato sito e stabilimento della Solvay promettendo il rilancio dell'ex polo chimico che per oltre mezzo secolo ha dato lavoro e sviluppo alla Val Pescara.

Si tratta di uno degli step che sta portando l'azienda ad un investimento milionario su un'area confinante con quella che è stata definita la discarica più grande d'Europa e che, a ormai undici anni dalla sua scoperta, ancora aspetta di essere bonificata.

Il taglio del nastro del cantiere per l'impianto Pac, arriva dopo il completamento e l'avvio in produzione del nuovo impianto di concentrazione della soda, avvenuto a marzo.

"L’apertura di questo ulteriore cantiere - si legge nella nota della Società Chimica Bussi - rappresenta un passo decisivo per gettare le basi dello sviluppo di lungo periodo e riportare il sito produttivo in una posizione di leadership nel panorama industriale italiano ed europeo".

"L'azienda ha riassunto i 70 dipendenti della Solvay e con i nuovi investimenti sono prevista circa trenta nuove assunzioni", dice il vice presidente della Regione Giovanni Lolli, che ha partecipato alla cerimonia di stamattina, che spiega come "la società ha ricevuto finanziamenti da parte di Invitalia e si deve alla solerzia e all'efficienza della Regione Abruzzo se, alla fine, hanno scelto di investire qui piuttosto che in Veneto, dov'era previsto inizialmente".

"La cosa su cui si sta puntando - aggiunge Lolli - è la produzione di una nuova molecola, chiamata eureca, molto innovativa, che serve per la detergenza ed è poco impattante sull'ambiente".

Al taglio del nastro, tra gli altri, il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo e il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale degli azzurri.

Presente, ma defilato, il sindaco Salvatore Lagatta, che non è intervenuto alla cerimonia e si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni. (m.sig.)