SISMA: VITO CRIMI IN ABRUZZO, ''ESSERE PRESENTI SUL CAMPO E' FONDAMENTALE''

Pubblicazione: 31 gennaio 2019 alle ore 20:28

ROMA - "Essere presenti sul campo, ascoltare le necessità, le problematiche e le possibili soluzioni è quanto di più importante il mio ruolo mi impone. Dopo le zone terremotate del Lazio delle Marche il mio viaggio continua tra Teramo e L'Aquila. A coloro che hanno governato per anni, hanno riempito il parlamento di chiacchiere e i cittadini di false promesse posso solo rispondere che non mi sono mai sottratto al confronto parlamentare. Ma prima viene la soluzione ai problemi dei cittadini. Verrò in Parlamento presto a portare soluzioni ai disastri che da destra a sinistra hanno creato con una legislazione inadeguata alla complessità del fenomeno".

Così Vito Crimi, sottosegretario con delega alla Ricostruzione post Terremoto, oggi in visita a Teramo e all'Aquila, dove ha incontrato i costruttori dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili).

Alcuni deputati di Forza Italia hanno chiesto oggi all'esponente M5S di venire a riferire in Commissione.