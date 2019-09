SISMA: 'TOP 10 FOLK L'AQUILA' IL 6 E 7 SETTEMBRE, CORALE GRAN SASSO PRESENTA PROGETTO DECENNALE

Pubblicazione: 05 settembre 2019 alle ore 12:20

L'AQUILA - La Corale Gran Sasso, formazione storica della città dell'Aquila, presenta 'Top 10 Folk L'Aquila' un progetto multimediale e creativo per il decennale del sisma.

Appuntamento all'Auditorium del Parco alle 21, venerdì 6 settembre e sabato 7 settembre, a Casa Onna alle 18,30.

'Top 10 Folk L'Aquila' è stato pensato per onorare il decennale del sisma, cercando di legare la storia con la creatività; far conoscere le canzoni che rappresentano la città dell'Aquila; proporre con immagini una nuova lettura del folklore; creare un'opera per promuovere il territorio e che funzioni sia negli spettacoli che nel web.

Il direttore artistico Carlo Mantini ha selezionato 10 canti della tradizione folkloristica aquilana, uno per ogni anno: Novantanove, J'Abbruzzu, 'Na jura d'amore, L'ellera, Massera, Tramonto Aquilano, Quanno ju core te fa bbu bbu, Ninna Nanna de Natale, ai quali si aggiunge Gran Sassu me, scritto nel 2009, e l'inno della speranza, il Te vojio reveté, meglio noto come 'L'Aquila, bella me'.

Ogni canto è stato affidato ad un giovane regista per creare un lavoro artistico ed originale: storie cantate per immagini.

Fanno parte della squadra individuata dei videomaker Luca Antonetti, Alessio Attardi, Silvia Consales, Emiliano Dante, Matteo De Santis, Roberto Junior Fusco, Stefano Ianni, Diego La Chioma, Chiara Napoli, Giovanni Sfarra.

Per la realizzazione dei video è stata data la massima libertà creativa con l'unico obbligo di girare le immagini originali a L'Aquila e nel suo territorio, comprendendo il Gran Sasso, l'Alta Valle dell'Aterno e la Valle Subequana.

Lo scorso 22 giugno in occasione della Festa della Musica al Munda è stato dato l'avvio ufficiale del progetto che trova la sua presentazione al pubblico, peraltro nella data simbolica del 6 settembre, giorno in cui nel 2009 la stessa Corale Gran Sasso partecipò al gran concerto di Riccardo Muti unitamente a tutte le istituzioni musicali della città.

'Top 10 Folk L'Aquila' è stato finanziato con i fondi Restart in partenariato con l'Associazione Regionale Cori d'Abruzzo, l'Istituto Cinematografico "La Lanterna Magica" e la scuola di teatro Drama di Rosanna Lancione.