SISMA: PRIMA DELL'ALBA, RAI DA MILANO ALL'AQUILA PER RACCONTARE LA RINASCITA

Pubblicazione: 21 febbraio 2020 alle ore 15:39

L'AQUILA - Domani, alle 24.25 su Rai3, Salvo Sottile ci porta a Milano in una palestra aperta 24 ore su 24 dove si pratica lo "scacchi pugilato", uno sport che sta prendendo piede in Italia e che combina le due discipline.

Salvo incontra il campione italiano Daniele Rota, che gli racconterà tutte le regole e i segreti di questa curiosa attività.

Dai guantoni alla street art, per incontrare Mario D'Amico, fondatore dei "Pittori anonimi del Trullo" che con i suoi murales sta cercando di riqualificare e colorare questo quartiere della periferia romana.

Quindi in provincia di Rieti, a visitare la nuova sede italiana di Amazon per scoprire e farsi raccontare dagli operai che fanno il turno di notte come funziona il più innovativo sistema di stoccaggio e distribuzione delle merci.

E per rendere piccante anche questa notte, Salvo arriva in Austria, a pochi chilometri dal confine italiano, per incontrare i proprietari del Wellcun, un club privato dove i soci possono ballare, cenare, utilizzare la spa ed incontrare delle donne che forniscono legalmente prestazioni sessuali.

Il viaggio prosegue in Abruzzo, dove a Barisciano Salvo incontra i protagonisti della sagra della patata, una sagra che attira gente da tutta la regione e alla quale partecipa attivamente tutto il paese.

La notte di Salvo si chiude a L'Aquila con la drammatica testimonianza di Stefania e Sara Luce, mamma e figlia sopravvissute al terremoto del 2009, con il racconto di alcuni giovani che vogliono riappropriarsi degli spazi abbandonati del centro storico e con un alba sulla città, nella speranza che L'Aquila risorga al più presto.