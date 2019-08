SISMA: PAGANO, ''DA FORZA ITALIA PROPOSTE CONCRETE, IL GOVERNO SI SVEGLI''

Pubblicazione: 06 agosto 2019 alle ore 15:39

PESCARA -“Questa mattina in Senato, Forza Italia ha organizzato una conferenza stampa per presentare una serie di proposte concrete volte a risolvere l’emergenza in cui si trovano Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in seguito al sisma del 2016.

"Considerato che il Governo ha bocciato sempre i nostri emendamenti - dichiara il senatore di Forza Italia Nazario Pagano, coordinatore azzurro in Abruzzo - e si è disinteressato totalmente della tragica situazione in cui si trovano i terremotati, abbiamo deciso di realizzare un dossier da porre all’attenzione del sottosegretario con delega al sisma Vito Crimi. Il Governo si svegli, non è più tempo per la propaganda, servono fatti concreti!”

“ Abbiamo deciso- prosegue- di dare la parola ai sindaci, autentici eroi moderni che, in una giungla di burocrazia e con pochissimi fondi, tentano di dare delle risposte ai cittadini vittime degli eventi sismici. Per l’Abruzzo, è intervenuto il sindaco di Castel Castagna, Rosanna De Antoniis, che ringrazio per il prezioso contributo".