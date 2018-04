SISMA MOLISE: SINDACO DI

PALATA, ''PREOCCUPA NUOVA

FAGLIA'', SCUOLE CHIUSE

Pubblicazione: 26 aprile 2018 alle ore 09:29

PALATA - "C'è stata paura in paese per il terremoto di ieri. Molte famiglie che stavano preparando il pranzo sono corse fuori casa e sono rimaste in strada circa mezz'ora. Abbiamo sentito altre scosse dopo quella delle 11.48 con epicentro a Montecilfone".

Così il sindaco di Palata (Campobasso), Michele Berchicci che ha avvertito in maniera nitida il sisma di magnitudo 4.2. "Mi sono sentito con un esperto di Napoli - ha aggiunto l'amministratore - ci preoccupa questa nuova faglia.

In via precauzionale nella giornata di oggi le scuole in paese resteranno chiuse".

L'epicentro della scossa di 4.2 delle 11.48 è stata registrata a sud-est di Montecilfone (Campobasso).

Anche gli amministratori di alcuni comuni vicini hanno previsto la chiusura delle scuole per oggi.