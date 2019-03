SISMA: MARSILIO, PUBBLICATO BANDO DIRETTORE UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE

Pubblicazione: 19 marzo 2019 alle ore 21:28

L'AQUILA - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, ha annunciato la pubblicazione del bando per la scelta del nuovo direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione per il terremoto del Centro Italia del 2016 e 2017 che ha coinvolto in Abruzzo le province di Teramo e L'Aquila, quest'ultima colpita dalla tragedia già nel 2009.

Alla direzione, nei mesi scorsi, era stato nominato Vincenzo Rivera, ex direttore generale della Regione con il precedente governo di centrosinistra.

"La tragedia della ricostruzione è sotto gli occhi di tutti, ho già pubblicato il bando per il nuovo direttore dell'Usr. Ho un report sulle poche decine di pratiche fatte in questi anni, domani sarò a Teramo per incontrare i sindaci teramani e i tecnici dell'Usr, per ricevere le loro segnalazioni", ha concluso Marsilio intervenendo nella seduta odierna del consiglio regionale all'Aquila.