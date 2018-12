SISMA L'AQUILA: NOMINA UFFICI RICOSTRUZIONE, LOLLI, ''SPERO SIA OPERATIVO''

Pubblicazione: 04 dicembre 2018 alle ore 20:22

L'AQUILA - "Apprezzo il fatto che con tempestività il sottosegretario Crimi ha risposto ad un problema che ieri sul tavolo delle istituzioni avevamo posto con forza e che attendeva da tempo una soluzione. Se il nuovo dirigente ha il potere di firma, da subito, senza dover attendere la bollinatura, vuol dire che questo problema, non da poco, è stato risolto. Restano altre questioni aperte, mi auguro di poter trovare la stessa disponibilità e sollecitudine che c'è stata in questa vicenda".

Così all'Ansa, il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, in merito al decreto di nomina ad interim per gli uffici speciali per la Ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere sismico del terremoto del 6 aprile 2009 di Giovanni Francesco Lucarelli.