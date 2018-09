SISMA L'AQUILA: LOLLI, ''NON ABBIAMO UN RIFERIMENTO GOVERNATIVO''

Pubblicazione: 14 settembre 2018 alle ore 17:34

L'AQUILA - "Il problema c'è, a quattro mesi dall'insediamento del governo giallo verde non abbiamo riferimento per il sisma e la ricostruzione. Non c'è più un sottosegretario con la delega che si occupi dei tre terremoti del 2009 dell'Aquila e del 2016 e 2017 del centro Italia. Si vuole nominare un commissario, ma solo per il secondo sisma".

Con queste parole il presidente reggente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, a margine di una conferenza stampa all'Aquila, ha annunciato il vertice con tutti gli attori della ricostruzione convocato per lunedì prossimo, tra cui i parlamentari abruzzesi, sindaci e forze sociali.

"Siamo scomparsi dalla discussione nazionale, tutti insieme dobbiamo chiedere un incontro con il Governo - ha detto ancora Lolli - Avrei potuto buttarla in politica, ma avrei sbagliato, sono il catalizzatore di una comunità, quindi dobbiamo tenere fuori i contenuti politici. Tutti insieme, come fatto finora, faremo fonte alle critiche e accetteremo i complimenti".

In relazione alla ricostruzione post terremoto, Lolli ha spiegato anche che in campagna elettorale chiederà a tutti i candidati "che si esprimano su un pacchetto di proposte che la Regione può fare in questo cratere".

"Chiederò di impegnarsi pubblicamente ad un cronoprogramma concreto e possibile sul quale poi chiederemo l'attuazione".