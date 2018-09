SISMA L'AQUILA: INFRADITO NON CONSEGNATE A SFOLLATI

E FINITE SUI BANCHI DEI MERCATINI, IN QUATTRO NEI GUAI

Pubblicazione: 15 settembre 2018 alle ore 17:05

L'AQUILA - Per quella partita di infradito, consegnate soltanto in parte agli sfollati del terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009, in quattro dovranno risarcire in solido la Regione, per l'ammontare di 20 mila euro, per danno patrimoniale, oltre agli interessi legali.

Così ha deciso la sezione giurisdizionale per l'Abruzzo della Corte dei Conti (Tommaso Miele presidente; Federico Pepe giudice; Gerardo De Marco giudice relatore), che ha inflitto una condanna a carico di quattro persone della Protezione civile, "la Modavi Pescara protezione civile, incaricata della gestione di beni destinati alle popolazioni colpite dal sisma 2009", come racconta Il Centro.

Franco Giovagnoli, Daniele Marinelli, Dario e Mirko Francano dovranno rifondere alla Regione Abruzzo l'importo.

Inoltre, a carico di Marinelli, è stato disposto anche il pagamento, sempre in favore della Regione, di altri 20 mila euro a titolo di danno all'immagine, oltre agli interessi legali. La vicenda giudiziaria contabile ha preso avvio da una denuncia penale, in seguito al ritrovamento, in alcuni mercatini rionali del Chietino e in diversi negozi, tra cui uno a Roccamontepiano, di merce frutto di donazioni destinate alle popolazioni colpite dal sisma.