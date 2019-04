SISMA L'AQUILA: FURLAN (CISL), ''ANCORA LUNGO PERCORSO PER RINASCITA''

Pubblicazione: 06 aprile 2019 alle ore 14:34

ROMA - "Dieci anni fa il terribile terremoto a L'Aquila e in altri piccoli paesi dell'Abruzzo. Una dolorosa ferita che non si è mai rimarginata. È ancora lungo il percorso per la rinascita sociale, economica e culturale di quella comunità e di quei luoghi produttivi straordinari".

Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.