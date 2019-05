DECENNALE DEL TERREMOTO del 2009: TANTI PERSONAGGI ABRUZZESI E ROMANI PER RIACCENDERE I RIFLETTORI SULLA CITTA' IN UNA MANIFESTAZIONE INSERITA NELLO STORICO CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE SISMA L'AQUILA: CONCERTO ''BIG BAND'', A ROMA EVENTO ''PER NON DIMENTICARE LA TRAGEDIA''

Pubblicazione: 28 maggio 2019 alle ore 19:57

L'AQUILA - Un pezzo importante d'Abruzzo nel cuore di Roma per partecipare ad un evento inserito in una storica manifestazione ippica internazionale dedicato, a 10 anni dalla tragedia, alla memoria delle 309 vittime del sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009.

Splendida cornice della serata, a cui hanno preso parte tanti volti noti della politica, dell'imprenditoria, del giornalismo e del mondo dell'associazionismo, Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese dove domenica sera si è svolto l'evento conclusivo dell'87esima edizione del Concorso ippico internazionale Piazza di Siena, organizzato dalla Federazione italiana sport equestri.

Un evento nell'evento grazie alla collaborazione della Fise con l'associazione "L'Aquila siamo noi", Anaepa Confartigianato edilizia, Ance e Confcommercio L'Aquila. Madrina d'eccezione della serata, l'attrice Maria Grazia Cucinotta.

Al coreografico carosello dei carabinieri, con centoquarantacinque cavalli, ha fatto seguito la cena di gala, alla quale si sono uniti personaggi della Capitale che hanno avuto rapporti con L’Aquila e L’Abruzzo e che vogliono bene al territorio regionale. Il tutto allietato dal concerto "Big band", del conservatorio Casella dell'Aquila, diretto dal maestro Massimiliano Caporale, che ha visto protagoniste le voci delle cantanti Inga Taranu e Giorgia Caporale e dal loro collega Matteo Troili.

Un omaggio al capoluogo d'Abruzzo, per non dimenticare la tragedia del sisma, nella ricorrenza del decennale e riaccendere i riflettori sulla città, in un contesto prestigioso quale Piazza di Siena.

Ideatori della convention Marco Di Paola, presidente della Federazione italiana sport equestri e quindi padrone di casa, e il suo amico e socio, l'imprenditore aquilano, Danilo Taddei, fresco di nomina alla presidenza di Anaepa Confartigianato edilizia L’Aquila-Chieti.

In tribuna d'onore un centinaio di invitati, selezionatissimi, che hanno potuto assistere, al calar della sera, al suggestivo spettacolo dei carabinieri a cavallo, in un tripudio di colori ed emozioni.

Tra i presenti il presidente della Regione, Marco Marsilio, l'assessore regionale, Guido Quintino Liris, ex vice sindaco dell’Aquila, l'assessore al comune dell'Aquila, Fausta Bergamotto, alto dirigente della presidenza del Consiglio dei ministri, l'ex deputato di centrodestra nel collegio dell’Aquila, Marcello De Angelis, portavoce della Croce Rossa italiana, con la moglie, l’autrice Rai Francesca Di Rocco, l'ex direttore della Asl, Giancarlo Silveri, il giudice del tribunale dell'Aquila, Giuseppe Romano Gargarella, il coordinatore dei sindaci dei comuni del cratere, Francesco Di Paolo, sindaco di Barisciano, il generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza in pensione, Pietro Ciani, ex comandante interregionale Italia Centrale, l'avvocato Paolo Gemelli, noto penalista romano e componente dell’organismo di vigilanza della società pubblica del ciclo idrico integrato dell’Aquila Gran Sasso Acque, e sua moglie, la dirigente dello Stato, Maria Ciani.

Ed ancora: Francesco Spanò, direttore del personale della scuola Luiss, Antonio Scino, avvocato di Stato presso il Cipe, Irene Mandela del settimanale Nuovo, Alessandro Broglia, della rivista Politicamente Corretto ed Enzo Cerrone, di Mediasport, Alessandro di Loreto, ex consigliere di Stato, il direttore dell'emittente Laqtv, Luca Bergamotto, e la sua compagna Paola Sarra, il direttore di Abruzzoweb, Berardino Santilli, la giornalista del Centro, Monica Pelliccione.

Nel parterre anche il vice presidente dell'associazione “L'Aquila siamo noi”, Alfredo Montuori, con la compagna Emma Rizio, dipendente dell'Agenzia per lo sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila, l'imprenditore Gianni Frattale, ex presidente dell’associazione nazionale costruttori edili (Ance) della provincia dell’Aquila, e il consigliere di amministrazione delle Grotte di Stiffe, Gianni Galeota, il collennello Stefano Meloni, ex capo tributaria dell’Aquila.

Nell'elenco degli invitati figuravano altri nomi che hanno comunicato di non poter intervenire per sopraggiunti impegni e per motivazioni personali. Tra questi il generale della Gdf in pensione, Luigi Dell'Abate, il colonello Leonardo Ricci, l'onorevole Gianni Letta, l'ex sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, la senatrice Pd, Stefania Pezzopane, il presidente dell'Ance, Adolfo Cicchetti, il direttore della Confcommercio, Celso Cioni, il presidente della Tua, Gianfranco Giuliante, l'ex vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, l'ex vice presidente della Regione, Giovanni Lolli, e gli avvocati Alessandra Lopardi e Alessandro Marchetti e il presidente dellaBcc Gran Sasso, Giulio Cesare Sottanelli.

Una conviviale a base di pesce, formaggi e salumi tipici della terra d'Abruzzo, dolci e frutta di stagione, innaffiati da vino delle cantine abruzzesi.

L'occasione anche per rafforzare legami e collaborazioni istituzionali con la vicina Roma, nell'ottica di una rinascita socio-culturale dell'Aquila e del suo territorio, in un perfetto connubio tra sport e socialità.