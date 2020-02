SISMA: CEREGIOLI (LEGA), ''LEGNINI INSULTA TERREMOTATI, BUROCRAZIA CREATA DAL PD''

Pubblicazione: 18 febbraio 2020 alle ore 20:03

MACERATA - "Il nuovo commissario Giovanni Legnini insulta i terremotati quando dice di voler snellire la burocrazia: proviene dal Pd che non solo l'ha creata, ma reiterata anche con l'ultimo, vuoto decreto sisma. Si stava faticosamente ingranando la marcia grazie ad un tecnico marchigiano e ci rifilano un politico abruzzese di lungo corso che dice di voler fare l'ennesima campagna d'ascolto e si impegnerà per rilanciare anche economicamente il territorio".

Così, in una nota, Franco Ceregioli (Lega), per dieci anni sindaco di Sarnano dove ora è vice, ricordando che "il governo che l'ha nominato ha rifiutato nel Milleproroghe anche un emendamento di pochi spiccioli come il rinvio di notifica delle cartelle esattoriali alle imprese".

"Purtroppo per noi terremotati, stanno facendo tutto in funzione elettorale come dimostra l'apertura di Crimi ad un'alleanza nelle Marche" osserva.

"Sarnano ha scuole nuove grazie a privati come la Fondazione Bocelli - dice - e avrà, a breve, quella donata dall'Ania la cui costruzione è stata sbloccata grazie all'impegno e alla linearità del marchigiano Farabollini che ha saputo assumersi grandi responsabilità anche non sue. Basta guardare l'ordine di non interrompere la raccolta delle macerie nonostante la 'svista' del governo sulla mancata proroga dei siti o la battaglia per le scuole di San Ginesio".

"Quando Legnini incontrerà i sindaci gli chiederemo se e quando gli daranno i poteri per fare quello che dice - conclude -. Senza norme realmente nuove ed operatività dallo stallo non si esce. O pensa che i professionisti, assumendosi una enorme responsabilità con l'autocertificazione, lo toglieranno dall'impaccio?".