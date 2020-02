EX VICE PRESIDENTE DEL CSM E CONSIGLIERE REGIONALE NOMINATO DAL PREMIER CONTE, INCARICO FINO ALLA FINE DEL 2020. AL SUO POSTO ENTRA IN CONSIGLIO PIERPAOLO PIETRUCCI SISMA CENTRO ITALIA: GIOVANNI LEGNINI NUOVO COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE

Pubblicazione: 14 febbraio 2020 alle ore 18:38

L'AQUILA - Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato il decreto di nomina di Giovanni Legnini, attualmente consigliere di centrosinistra nel Consiglio regionale d'Abruzzo, a commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, in sostituzione di Piero Farabollini il cui mandato è scaduto a fine 2019 ed era quindi in regime di prorogatio.

Nel Consiglio regionale d'Abruzzo al posto di Legnini, già vice presidente del Consiglio superiore della Magistratura (Csm), entra Pierpaolo Pietrucci, primo dei non eletti nel Pd nel collegio dell'Aquila con 4.760 voti.

"In considerazione della proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo dal 24 agosto 2016", il presidente del Consiglio "ha nominato, in data odierna, con proprio decreto, l'avv. Giovanni Legnini Commissario straordinario per la ricostruzione", si legge in una nota di Palazzo Chigi.

L'incarico durerà fino alla fine 2020.

"L'incarico affidato a Legnini, che decorre da oggi e dura fino al 31 dicembre 2020, era stato precedentemente svolto dal prof. Piero Farabollini, a cui vanno i ringraziamenti della Presidenza del Consiglio per il lavoro svolto", si legge ancora nella nota.

L'AQUILA - “Ringrazio il presidente del Consiglio Conte e tutto il Governo per la fiducia accordatami con la nomina a Commissario straordinario alla ricostruzione per il terremoto per il Centro Italia. Sono consapevole della grande rilevanza della sfida che mi attende e della complessità dei problemi da affrontare, con l’urgenza e la risolutezza che i cittadini e i sindaci da tempo richiedono alle istituzioni. Spenderò tutte le mie energie per far sì che la ricostruzione del centro Italia assuma la velocità necessaria per consentire alle comunità di risollevarsi e lo farò con lo spirito di doverosa e massima collaborazione con il Governo e II Parlamento, con i presidenti delle Regioni e i sindaci, con la struttura commissariale e i rappresentanti dei cittadini, dei professionisti e delle imprese”, ha commentato Legnini in una nota.

L'AQUILA - “La nomina di Giovanni Legnini quale Commissario alla ricostruzione per il centro Italia è di certo una buona notizia, perché l’Abruzzo e le altre regioni colpite dal sisma avranno a propria disposizione l’esperienza e la competenza di un uomo delle istituzioni che, al contempo, è vicino alle comunità. Sono certo che Giovanni saprà dare il meglio in un ruolo che è anche una sfida importante e delicata, come ha fatto fino ad oggi ai massimi vertici dello Stato e sugli scranni del Consiglio regionale, sia come consigliere che come presidente della Commissione d’inchiesta sulla discarica di Bussi", ha dichiarato in una nota il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci

"A lui il più sincero e grande in bocca al lupo per il lavoro che lo aspetta e la massima collaborazione perché possa fare da speciale motore alla ricostruzione di tutti i territori colpiti dal sisma e che hanno diritto a rialzarsi del tutto”, ha concluso Paolucci.