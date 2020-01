SISMA CENTRO ITALIA: FI, ''MANCANO CONCESSIONI STOCCAGGIO MACERIE, E' PARALISI''

Pubblicazione: 11 gennaio 2020 alle ore 12:50

ROMA - "Nelle ultime settimane i due rami del parlamento hanno convertito in legge il decreto sul sisma del 2016. Il testo convertito, però, non contiene disposizioni relative al rinnovo della concessione per la gestione dei siti di stoccaggio temporaneo atti a trattare, nel rispetto delle norme di legge, le macerie. Senza questa concessione la paralisi, già abbondantemente in atto, è ancora più significativa è difficile da superare".

Così in una nota il senatore Francesco Battistoni commissario regionale di Forza Italia Marche.

"Ho presentato insieme al collega Andrea Cangini, al ministro competente - prosegue -, una interrogazione parlamentare per capire i motivi del mancato rilascio concessorio e per conoscere le misure, mi auguro urgenti, che il governo vuole intraprendere per superare questo impasse. Farà lo stesso il deputato Simone Baldelli nell'altro ramo del Parlamento".

"La ricostruzione procede già molto a rilento, spendere i soldi pubblici si sta dimostrando complicato, almeno la parte burocratica si deve velocizzare, il Governo deve darsi da fare, e con celerità", conclude Battistoni.