SISMA CENTRO ITALIA: FI, ''GOVERNO ACCOLGA EMENDAMENTI RIDUZIONE TRIBUTI''

Pubblicazione: 16 novembre 2018 alle ore 12:12

L'AQUILA - “Trovo inaccettabile che da gennaio gli abitanti delle zone colpite dal sisma del 2016, dovranno versare per intero i tributi riferiti agli anni in cui era stata applicata la sospensione. Ho presentato degli emendamenti, per chiedere che vengano ridotti del 70%- o in alternativa del 40%- e rateizzati, così come avevo già chiesto in occasione del decreto sisma e bocciati dal Governo, sulla scorta di quanto fatto dal Governo Berlusconi nel 2009, in seguito al sisma che colpì L’Aquila”.

Lo dichiara il senatore Nazario Pagano, coordinatore di Forza Italia in Abruzzo.

“Questa è un’occasione per il governo di dimostrare che le loro non sono solo parole, che hanno davvero a cuore le popolazioni terremotate. Il sospetto, è che si ricordino dell’ Abruzzo solo in campagna elettorale”, conclude.