SINDACO L'AQUILA, '' GRAVE DECISIONE IN DECRETO SBLOCCA CANTIERI, VANNO SUBITO RIPRISTINATE COPERTURE FINANZIARIE PER RICOSTRUZIONE 2009'' SISMA: 65 MILIONI PER L'ABRUZZO DISTOLTI PER ALTRE EMERGENZE, BIONDI INSORGE

Pubblicazione: 12 aprile 2019 alle ore 17:24

L'AQUILA - "Il decreto cosiddetto Sblocca cantieri distoglie 65 milioni risorse destinate al cratere sismico del terremoto del 2009 per utilizzarle in altri territori italiani colpiti da calamità naturali".

E’ la denuncia formulata dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia, contro il governo giallo-verde a diciassette giorni dal ritiro delle dimissioni presentate per la spaccatura con la sua maggioranza ma anche per protestare contro i ritardi del governo nell'erogazione dei fondi necessari a fronteggiare il buco di bilancio per le minori entrate e le maggiori spese del Comune dovute al terremoto.

Un contributo statale indispensabile per approvare il bilancio, il cui termine è stato prorogato a fine aprile; a tale proposito, in queste settimane il Comune è ingessato e secondo quanto si è appreso, ci sono difficoltà per le attività legate al decennale del sisma.

Sui 10 milioni di euro ci sono state rassicurazioni dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla ricostruzione Vito Crimi.

"L’attribuzione dei fondi necessari per l’approvazione del bilancio di previsione, è la misura minima per consentire a questa terra di poter guardare con serenità all’immediato futuro e non aumentare il carico fiscale nei confronti dei cittadini", ricorda Biondi ad AbruzzoWeb, denunciando però che "il provvedimento, contenuto nel cosiddetto decreto Sblocca cantieri e di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene alcuni elementi di criticità".

"A partire dall’annualità della norma, che contrasta con la richiesta di formulazione di una disposizione di portata pluriennale che permetta di evitare, come accaduto quest’anno, corse contro il tempo. Ma, soprattutto, non sfugge che, oltre ai 10,5 milioni necessari per lo strumento di programmazione finanziaria comunale e delle altre esigenze del cratere - fa osservare il sindaco - vengono prelevate ulteriori risorse da quelle già previste per la rinascita delle zone colpite dal sisma del 2009, pari a 65 milioni di euro, da destinare ad altri territori colpiti da calamità naturale".

"Auspico, pertanto, si individui una copertura finanziaria alternativa, tanto più che da tempo reclamo la necessità di procedere celermente alla quantificazione del fabbisogno per il completamento della ricostruzione pubblica e privata, considerato che i finanziamenti della legge di bilancio troveranno il 2020 come ultima annualità normativa", conclude Biondi.