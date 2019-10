SISMA 2016: NASCE RETE DI 11 COMUNI PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Pubblicazione: 09 ottobre 2019 alle ore 15:57

L'AQUILA - Una rete di 11 Comuni del cratere del terremoto del 2016 che si organizzano dal basso per‎ la valorizzazione e la promozione dei loro territori, uniti da un patrimonio culturale, sociale e naturalistico unico al mondo.

E' 'Le magnifiche terre di centro', il progetto presentato questa mattina a Montecitorio che nasce da una vasta mobilitazione di enti locali e associazioni locali. L'iniziativa promossa dall'associazione Laga Insieme abbraccia quattro Regioni - Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche - e i Comuni di Capitignano, Montereale Campotosto, Amatrice, Accumoli, Cittareale, Norcia, Arquata del Tronto, Montegallo, Montemonaco e Montefortino.

Undici perle raccontate in un video di 'Appennino Solidale' proiettato questa mattina in occasione dell'evento.‎ Solo un anno fa un primo patto siglato a Recanati tra i parchi dei Monti Sibillini e Gran Sasso-Monti della Laga, oggi alla Camera l'incontro per rinsaldare la rete e proiettarla verso il futuro.

"I Comuni montani da soli non riescono a sopravvivere - ha affermato Antonio Fontanella, sindaco di Amatrice - Oggi per la prima volta sento attorno a me una comunità fatta di persone. Abbiamo deciso di metterci insieme, preso un impegno finanziario per quanto ci consentono le economie dei nostri Comuni. Non abbiamo ancora definito che soggetto giuridico costituire - ha detto ancora - stiamo studiando quale sia il più utile per accedere ai finanziamenti. Abbiamo preso contatti con la Regione Lazio e con il sottosegretario al Mibac. Stiamo valutando di accedere ai fondi per lo sviluppo turistico interregionale".

Nel progetto, è stato spiegato, la cooperazione, la valorizzazione della cultura con la coscienza di appartenere alla civiltà appenninica, un patrimonio immateriale di riti, feste, tradizioni. E poi sviluppare una offerta turistica organizzata e competitiva sui mercati nazionali ed esteri, mettere in rete i prodotti agroalimentari, la costituzione di un ecomuseo, percorsi didattici per le scuole. Alla mattinata hanno preso parte numerosi parlamentari espressione delle regioni colpiti dal terremoto, rappresentanti dei parchi, sindaci e amministratori locali, oltre ai ragazzi della scuola di Amatrice.