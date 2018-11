SISMA 2016: ''ALBERGATORE TERAMANO NON PUO' PIU' OSPITARE TERREMOTATI PER MANCATO RIMBORSO''

Pubblicazione: 20 novembre 2018 alle ore 13:48

TERAMO - "Abbiamo appreso dagli organi di stampa l’appello del titolare dell’Hotel Abruzzi di Teramo, che non riesce più a gestire la permanenza presso la sua struttura di coloro che hanno perso la propria abitazione a causa del sisma 2016. L’operatore economico lamenta la mancata corresponsione di circa 100 mila euro da erogare da parte della Regione Abruzzo a titolo di rimborso per i patti convenuti in merito al vitto e all’alloggio dei cittadini in difficoltà a causa del sisma".

La denuncia arriva dai consiglieri comunali di Futuro In di Teramo, Maurizio Salvi e Franco Fracassa, che in una scrivono: "Consapevoli dei ritardi della Regione Abruzzo nella corresponsione delle predette somme, non comprendiamo la leggerezza con la quale l’assessore al sociale Mistichelli ed il sindaco di Teramo D’Alberto, trattano la questione".

"Dalle esternazioni dell’imprenditore alberghiero teramano e da altre notizie apprese in città, nonché dalle promesse elettorali, mai così vane, ci risulta che l’unica attività in cui sia impegnato l’assessore Mistichelli è quella di promettere il pagamento mensile del contributo di autonoma sistemazione nonché fantomatici interventi presso la Regione Abruzzo per sollecitare il pagamento degli albergatori - aggiungono - Ebbene i risultati ottenuti dal giovane assessore non sono assolutamente in linea con le promesse fatte, nonostante i cinque mesi trascorsi dall’insediamento, nonostante la nota vicinanza politica con il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Sandro Mariani, autosospeso anche dai problemi dei teramani".

"Siamo certi che financo l’assessore Mistichelli ed il suo padrino politico, Sandro Mariani, si rendano conto della gravità della situazione in considerazione del fatto che il contributo per l’autonoma sistemazione ai cittadini ed i rimborsi agli albergatori non vengono pagati dal mese di agosto - concludono i due consiglieri - Saremmo lieti di ascoltare la voce dell’assessore Mistichelli che sulle problematiche evidenziate risulta del tutto afono, come la Regione a guida Pd".