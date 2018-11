SISMA 2009: INSEDIATE COMMISSIONI PER NOMINA TITOLARI UFFICI, 'SERRARE TEMPI'

Pubblicazione: 20 novembre 2018 alle ore 21:29

L'AQUILA - Due sedute da quattro ore ciascuna, nel chiuso di una stanza di Palazzo Chigi a Roma,, per cominciare a vagliare la correttezza formale delle candidature. Con l'imperativo categorico di serrare i tempi, non oltre i primi di dicembre.

È trascorsa cosi la prima giornata di lavoro delle due commissioni incaricate di individuare i nuovi titolari dell'Ufficio speciale della ricostruzione del Comune dell'Aquila (Usra), e dell' Ufficio speciale dei Comuni del cratere 2009 (Usrc). Uffici vacanti dal 20 ottobre, dopo che Raniero Fabrizi titolare in scadenza di entrambi gli uffici ad interim è andato a guidare la Struttura tecnica di missione presso Palazzo Chigi.

Da allora nessuno ha più potere di firma, con la conseguenza che non è possibile dare avvio a nuovi cantieri della ricostruzione, e non si possono pagare gli stati di avanzamento di quelli in corso.

"E stato un lavoro proficuo, stiamo già affrontando gli aspetti formali, la verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidature poi entreremo nella fase delle valutazioni. Ci siamo dati come termine i primi giorni di dicembre, siamo consapevoli che nei due uffici non si firmano i mandati, e va recuperato il tempo perso", commenta in serata ad Abruzzoweb, Antonio Iovino, coordinatore del Centro funzionale della protezione civile regionale, designato dalla Regione Abruzzo come membro di entrambe le commissioni, di cui é presidente Sabrina Bono, capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, nominata dal Governo. C'e' nella commisione Usra Vittorio Fabrizi, dirigente settore ricostruzione privata nominato dal Comune dell'Aquila, e nella commissione Usrc, Marta De Cicco, segretaria comunale di Cugnoli (Pescara), nominata dal Tavolo dei sindaci.

In lizza una ventina di candidati per ciascuna delle due cariche. Gia giovedi prossimo rivela sempre Iovino, si riunira nuovamente la commissiore Usrc e poi lunedi 24 quella Usrc, per cocludere le valutazioni formali. Poi si procedera con colloqui con i candidari, al fine di comporre una rosa di tre nomi per ciascun ufficio. A quel punto la palla passerà alla presidente del Consiglio dei ministri che fara ne nomice con un decreto, d'intesa con il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi per l'Usra, con il tavolo di coordinamento dei sindaci delle aree omogenee, che rappresenta i 56 comuni del cratere sismico 2009, e quelli fuori cratere, per l'Usrc.

Per quanto si riuscirà a serrare i tempi però la situazione di stallo potrà essere superata prima di gennaio. I Dpcm di nomina dovranno infatti passare al vaglio del Ministero dell'Economia, e della Corte dei Conti, per la bollinatura. Non va dimenticato che la Banca d'Italia intorno al 10 di dicembre chiuderà la cassa per dedicarsi alle rendicontazioni, e non effettuerà prima di gennaio trasferimenti.