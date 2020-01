SINDACO CAMPLI SCRIVE A JENNIFER LOPEZ,

''VIENI A VIVERE QUI, C'E QUELLO CHE CERCHI''

Pubblicazione: 19 gennaio 2020 alle ore 11:39

CAMPLI "Jennifer, come here!". Non è Anita Ekberg che invita "Marcello" a tuffarsi nella fontana di Trevi. Ma è l’invito del sindaco di Campli, Federico Agostinelli, a Jennifer Lopez.

La star americana, in un’intervista a Vanity Fair, ha confessato il suo sogno di trasferirsi in Italia, in un piccolo paesino "dove andare in bicicletta a comprare del pane, metterlo nel cestino, tornare a casa, spalmarci sopra la marmellata e mangiarlo mentre dipingo oppure mentre sono seduta su una sedia a dondolo, da dove posso godere la vista di un olivo o di una quercia e sentirne l'odore".

E così, Agostinelli ha preso carta e penna per scrivere a Jennifer lopez che quel paesino che sta cercando "è in Abruzzo e si chiama Campli, uno dei borghi più belli d’Italia".

"È qui, cara Jennifer, che puoi trovare davvero quello che cerchi – scrive il Sindaco che aggiunge -: non solo il fascino dell’arte e della storia. Ma anche la natura e il panorama che dalle nostre colline si allarga fino ad abbracciare, in un solo sguardo, le vette delle montagne e l’orizzonte del mare. Sappiamo, Jennifer, che hai già ricevuto proposte simili, magari da località anche più blasonate della nostra. Ma davvero vuoi preferire quei paesi già noti, dove a volte l’autenticità dei luoghi ha lasciato spazio ad uno sviluppo turistico anche troppo esasperato? Davvero preferisci quelle destinazioni (in Toscana, magari?) dove finirai per ritrovare gli stessi colleghi dello star system (da cui vuoi evadere) che vi si recano per trascorrere le loro “vacanze firmate”? Ecco, cara Jennifer, se cerchi un luogo autentico, dove riscoprire davvero i gesti semplici di ogni giorno, quel luogo è Campli. Siamo pronti a consigliarti il miglior forno dove comprare il pane, metterlo nel cestino, tornare a casa, spalmarci sopra la marmellata. Ma siamo anche pronti a consigliarti di comprare il pane, anzi un panino, e invece della marmellata, imbottirlo di porchetta. Quella di Campli, la più buona, che facciamo nello stesso modo da più di 2.000 anni. E questa cosa, cara Jennifer, puoi farla solo qui. Jennifer, come here! Tuo, Federico".