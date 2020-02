SINDACO BIONDI INCONTRA CONSOLE GENERALE DI SPAGNA ALL'AQUILA

Pubblicazione: 21 febbraio 2020 alle ore 17:12

L'AQUILA - Il sindaco del capoluogo d’Abruzzo, Pierluigi Biondi, ha incontrato questa mattina il Console generale di Spagna, Carlos Maldonado Valcárcel, e il nuovo Console onorario di Spagna all'Aquila, Magdalena León Gómez.

“La comunità di cittadini spagnoli residenti in città e in regione ha dimensioni contenute ma è molto ben integrata nel nostro tessuto sociale, economico, culturale e da oggi potrà contare su un ulteriore punto di riferimento, il Console onorario León Gómez che avrà i suoi uffici all’Aquila. - ha dichiarato il primo cittadino – Il Console generale Maldonado Valcárcel ha spiegato di essere molto interessato ai processi di ricostruzione in corso e alle bellezze di questa terra, manifestando particolare apprezzamento per la proposta di candidatura a capitale italiana della cultura 2021”.