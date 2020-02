SINDACI UNITI CONTRO REGOLAMENTO PARCO: COMUNE L'AQUILA DISERTA INCONTRO REGIONE

Pubblicazione: 06 febbraio 2020 alle ore 19:00

L’AQUILA - Un fronte comune per chiedere la revoca dell'attuale delibera che definisce il regolamento del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, la convocazione di un’assemblea della Comunità del Parco con i diretti interessati e la costituzione di un tavolo di lavoro che definisca il nuovo regolamento attraverso la partecipazione della Regione, delle Province, dei sindaci, dei tecnici dell’Ente e di tutti i portatori di interesse.

Sono queste le istanze sollevate nell’incontro che si è svolto ieri pomeriggio a Palazzo Silone all’Aquila, sede della Giunta regionale, al termine del quale la Regione, dopo aver ascoltato amministratori locali e tutti gli operatori del territorio, ha chiesto un tavolo di confronto.

A volere fortemente questa riunione sono stati il governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, e il vice presidente, Emanuele Imprudente, della Lega, che hanno invitato i sindaci, le associazioni e tutti i portatori di interesse, per affrontare la questione relativa al regolamento del Parco.

Numerosi gli interventi dei primi cittadini che hanno criticato l'attuale proposta di regolamento, mandato alle amministrazioni locali per eventuali controdeduzioni alla bozza approvata lo scorso 9 dicembre.

Assente, da quanto appreso, il sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi, sebbene l’incontro abbia rappresentato un’occasione importante per tutti gli amministratori locali per far fronte comune in merito alla vicenda del regolamento.

Tanti i rappresentanti presenti, dei Comuni, delle Province, tra cui il presidente dell’ente pescarese Antonio Zaffiri, arrivato all’Aquila nonostante le difficoltà nella viabilità dovute all’abbondante nevicata in corso, come altri suoi colleghi e delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico (Asbuc).

L’assenza del primo cittadino, o di un suo delegato, ha fatto molto rumore tra gli addetti ai lavori, ancor più alla luce del prossimo Consiglio comunale straordinario sullo sviluppo del Gran Sasso, e a pochi giorni dal tavolo convocato proprio da Biondi sempre sulla questione legata al regolamento.

“Un incontro importante per fare fronte comune al fine di avere un Parco che sia strumento di crescita del territorio - ha dichiarato in una nota il presidente Marsilio - il regolamento che deve essere approvato deve definire misure che non siano ambigue e che sappiano trasformare il parco nel volano di cui abbiamo bisogno”.

Tra i presenti c’erano anche Berardino Morelli (Forza Italia), nelle vesti di consigliere provinciale, e Roberto Junior Silveri, consigliere del Comune dell’Aquila, ma non delegato del sindaco, invitato da quanto appreso da Imprudente.