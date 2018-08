SICUREZZA VIADOTTI: VACCA E MARCOZZI, ''MIT E PROSSIMO GOVERNO ABRUZZO INSIEME PER TUTELA TRASPORTO''

Pubblicazione: 17 agosto 2018 alle ore 16:30

L'AQUILA - “Il Ministero invierà una task force composta da dirigenti del Mit e da esperti indipendenti, che agirà sotto il coordinamento della struttura tecnica di missione, ed avrà il compito di vigilare sullo stato di salute delle nostre infrastrutture per prevenire qualsiasi situazione di pericolo - aggiunge - Nello specifico, per le autostrade A24 e A25 il Governo ha già predisposto gli atti per mettere in campo le risorse necessarie volte a lavori di urgenza e per contenere le tariffe. Queste autostrade”, così il sottosegretario del M5s, Gianluca Vacca.

Alle parole del sottosegretario si aggiungono quelle del consigliere regionale pentastellato, Sara Marcozzi: “Il prossimo Governo regionale dovrà agire di concerto con il Governo iniziando a fare scelte che tutelino i cittadini che usano l’autostrada e non solo chi la gestisce, neanche se si tratta della Toto Holding. In primo luogo monitorare la sicurezza e poi agire sui costi esorbitanti che gli abruzzesi si trovano costretti a pagare per spostarsi all’interno della propria regione o verso Roma. Stiamo parlando di un traffico consistente di pendolari e turisti. Quando questa regione sarà governata dal M5S ci sarà un asse diretto governo-regione che punterà proprio a questo: sicurezza per i cittadini e trasparenza nella gestione per contenere i costi”.