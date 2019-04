SICUREZZA L'AQUILA: CONFCOMMERCIO, ''GRATI A PREFETTO PER INCONTRO''

Pubblicazione: 17 aprile 2019 alle ore 18:06

L'AQUILA - "A seguito di due gravi episodi criminosi che si sono registrati nel giro di 24 ore a danno della gioielleria Ranalletta di Avezzano e dell’oreficeria Cavallo all'Aquila, Confcommercio è immediatamente attivata per richiedere al al prefetto un urgente incontro teso a mettere in campo ogni possibile iniziativa di contrasto a tali deprecabili episodi".

Così, in una nota, la Confcommercio della Provincia dell'Aquila che ringrazia il prefetto Giuseppe Linardi per la riunione convocata oggi pomeriggio alla quale hanno preso parte oltre ai rappresentanti Confcommercio ed esponenti di altre categorie, il questore Orazio D’Anna, il comandante provinciale dei Carabinieri dell'Aquila Nazareno Santantonio e il comandante provinciale della Guardia di Finanza dell'Aquila Sergio Aloia.

"L'incontro di oggi è stato particolarmente produttivo e l’alta professionalità di tutti i vertici delle Forze dell’Ordine ci hanno confortato e rassicurato sul massimo livello di guardia che le medesime hanno immediatamente posto in campo", dichiarano il presidente e il direttore regionali di Confcommercio Abruzzo Roberto Donatelli e Celso Cioni.

"Abbiamo appreso che ci sono interessanti sviluppi sul piano delle serrate indagini in corso sui recenti reati che a taluni degli investigatori ha fatto esprimere un cauto ma fiducioso orientamento. Abbiamo sollecitato anche per il Capoluogo l’attivazione della telesorveglianza è ci si è determinati per porre in campo una serie di attività formative ed informative destinate ai piccoli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi".

"Possiamo esprimere piena soddisfazione per il percorso avviato da questa operativa riunione", conclude la nota.