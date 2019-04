SHOCK IL GIORNO DELLE NOZZE NEL TERAMANO, SPOSA TROVA LUI CON UN AMICO IN BAGNO

TERAMO - La sposa trova il marito in bagno a fare sesso con un altro uomo il giorno delle nozze e salta il matrimonio.

È quanto sarebbe accaduto in un ristorante del Teramano, secondo quanto raccontato da un cantante-testimone che si sarebbe dovuto esibire durante la festa di nozze.

Dopo la scoperta shock, la sposa è andata via in lacrime.

Il cantante Willy racconta i dettagli a Rai RadioDue, durante la trasmissione "Lunatici".

"Faccio il cantante, spesso mi esibisco ai matrimoni. Voglio dirvi cosa è accaduto in un matrimonio in cui ho suonato – ha spiegato – Ero in Abruzzo. Hanno beccato lo sposo a festeggiare in modo un po' strano. Non si trovava più, dovevano far uscire la torta, ma lui era sparito. Pensavano si fosse sentito poco bene, oppure che fosse andato a fumare. E invece un parente della sposa lo ha trovato in bagno che stava festeggiando, facendo l’amore con un suo amico. Per carità, non c’è niente di male a far l’amore tra uomini, ma se ti sei appena sposato con una donna e ti fai beccare in bagno con un tuo amico…".