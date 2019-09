SHARPER E STREET SCIENCE: ESPERIMENTI E SCENE DEL CRIMINE IN CENTRO A L'AQUILA

Pubblicazione: 18 settembre 2019 alle ore 15:40

L’AQUILA – Ricerca, laboratori, scienza, esperimenti, spettacoli e addirittura una scena del crimine “allestita” in piazza Duomo.

Tornano all’Aquila la Notte europea dei ricercatori, con il progetto Sharper (Sharing Researchers’ Passion for Evidences and Resilience), e l’evento Street science, che vede protagonista l’Università degli Studi del capoluogo abruzzese.

Sharper, che come ogni anno si svolgerà simultaneamente in 12 città italiane, Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Macerata, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Trieste, oltre al capoluogo abruzzese, è in programma per il 27 settembre.

Il progetto vede, ormai da anni, la sinergia tra le realtà più importanti del territorio, Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Gran Sasso Science Institute (Gssi), Comune, Regione Abruzzo, Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Dompé, Inaf-Osservatorio Astronomico D’Abruzzo, Aif e Associazione Scienza Gran Sasso,l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), in collaborazione con le forze dell’ordine: Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e Polizia di Stato, con il servizio di Polizia Scientifica che sarà presente con laboratori mobili dedicati all’uso di tecniche scientifiche per le indagini forensi.

Il programma, che nel capoluogo abruzzese prenderà il via il 21 settembre con le iniziative messe in campo dall’Univaq con Street Science, è stato illustrato questa mattina nella sala Rivera di palazzo Fibbioni.

All'incontro erano presenti il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il direttore dei Laboratori Infn del Gran Sasso, Stefano Ragazzi, la rettrice uscente dell’Università degli studi dell’Aquila, Paola Inverardi e il nuovo rettore Edoardo Alesse, che si insedierà ufficialmente il prossimo mese di ottobre, il rettore del Gssi, Eugenio Coccia, il direttore generale dell'Univaq, Pietro Di Benedetto.

Il primo cittadino ha esordito ringraziando tutte le persone coinvolte “per il grande lavoro di conciliazione di due eventi molto importanti svolto. Due manifestazioni che testimoniano la vocazione di questa città ad essere un luogo della conoscenza. Sino ad oggi con i fondi Restart abbiamo investito circa 30 milioni di euro in progetti di innovazione, ricerca, studio e approfondimento”, ha spiegato.

“Parliamo di un’iniziativa che ha mosso i primi passi diversi anni fa, la nostra speranza all’epoca era che questa manifestazione crescesse e diventasse quella che è oggi. La nostra intenzione era di riportare in città le persone, L'Aquila ha fatto dei passi avanti enormi e mi piace pensare che un contributo sia arrivato anche da manifestazioni come questa. Sharper rappresenta una chiamata a tutti i cittadini, uno stimolo per i giovani, per stimolare la loro curiosità”, ha aggiunto Ragazzi.

Il rettore Eugenio Coccia ha sottolineato come “questa giornata rappresenti per noi e per l’intero territorio un momento importante: il fatto di uscire fuori dai laboratori e dagli studi tradizionali ci permette di far vedere che ci si diverte anche a fare ricerca. Inoltre, i nostri studi mostrano che dove c'è maggiore amore per la conoscenza, c'è una minor incidenza della depressione e si vive meglio”.

“Non è il festival della Scienza – ha spiegato Inverardi – Come Università portiamo noi stessi, coinvolgendo altri enti. Portare la scienza in piazza, vuol dire portare gli studenti, i ricercatori, il personale amministrativo, vogliamo far vedere e far conoscere le nostre attività – ha concluso – Lo scopo è quello di far percepire alla città l'enorme valore di avere delle strutture di scienza sul territorio, questo è l'elemento portante”.

Ad ottobre al rettore subentrerà Alesse, che ha voluto prendere un impegno con la città: “Proseguirò su questa strada, cercando di sviluppare con eventi e manifestazioni la capacità di far ricerca coinvolgendo la popolazione. Street Science e Sharper sono iniziative identitarie e di successo”.