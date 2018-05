SEVEL ATESSA: PER DOMANI PROCLAMATO SCIOPERO SUI TURNI DI STRAORDINARIO

Pubblicazione: 11 maggio 2018 alle ore 21:34

ATESSA - Nuovo sciopero proclamato per domani, sabato 12 maggio, alla Sevel di Atessa (Chieti) dalla Fiom Cgil sui turni di straordinario. Fiom Abruzzo, di Chieti e la Rsa di fabbrica hanno deciso l'astensione dal lavoro con la modalità dell'intero turno lavorativo.

"Continuiamo a subire convocazioni forzose al sabato e alla domenica a ripetizione e a maggio, addirittura, quattro sabati e due domeniche in fabbrica - dice Fiom in una nota -. Una politica aziendale per nulla condivisibile e inaccettabile per svolgere quattro turni di lavoro straordinario e due di recupero. Non c'è discussione né confronto e manca la più semplice disponibilità a comprendere che le lavoratrici e i lavoratori hanno delle esigenze sociali e fisiche alle quali rispondere".

"La stanchezza fisica e mentale - prosegue la Fiom - è divenuta devastante. Ancora una volta la Fiom ritiene necessario aprire un tavolo negoziale al fine di determinare dei nuovi equilibri tra le varie esigenze, ma in Sevel vige una sordità politica senza precedenti. Non arretreremo e proseguiremo per la strada del conflitto sindacale con la convinzione e la determinazione che da sempre ci contraddistingue. Negli oltre 35 anni di storia sindacale che questo stabilimento ha scritto, mai si erano determinate condizioni di sudditanza del sindacato e mai si era sviluppata una politica aziendale così incurante delle esigenze dei lavoratori. Il contratto collettivo ha azzerato il ruolo del sindacato".

"La Fiom proclama lo sciopero ma auspica il ritorno a una condizione di normalità sindacale", conlcude.