IL RACCONTO DELLA ESCORT GIULIA: ''QUELLI CHE VENGONO DA ME PER LA MAGGIOR PARTE SONO SPOSATI E SI PRENDONO UN MOMENTO DI SVAGO DAL LAVORO. NON CHIEDONO SOLO PRESTAZIONE SESSUALE MA CERCANO CALORE'' SESSO: COSA VOGLIONO GLI AQUILANI A LETTO,

'DAL VOTO SU RAPPORTO A RACCONTI SU MOGLI'

Pubblicazione: 29 ottobre 2019 alle ore 07:36

L'AQUILA - Una pausa dai ritmi stressanti della quotidianità, un momento per spezzare la routine nata da molti anni di matrimonio, o magari solo un attimo tutto personale per staccare la spina e parlare dei problemi e delle difficoltà.

Ma chi sono i clienti delle escort all’Aquila e cosa vogliono?

Dalla ricerca di un voto sulla prestazione da parte dei più giovani fino al più intimo bacio alla francese richiesto soprattutto dai più maturi.

A raccontare cosa vogliono gli uomini aquilani a letto è Giulia, escort che esercita la professione in città e in provincia dell’Aquila.

Nel profilo che si può stilare grazie ai dati del sito Escort Advisor, sito di recensioni di escort in Europa, emerge che gli utenti unici dal capoluogo abruzzese, secondo i dati aggiornati al 17 ottobre 2019, sono 9.982, un numero ben lontano dai 27.427 del comune di Pescara, ma comunque in crescita.

Giulia svela i gusti e le tendenze dei clienti aquilani: “Quelli che vengono da me per la maggior parte sono sposati e si prendono un momento di svago dal lavoro. Non chiedono solo la prestazione sessuale, ma cercano calore e vogliono parlare”, racconta.

L’argomento più discusso è sempre la famiglia: “Tutti raccontano della compagna, della moglie e dei loro problemi” e alla fine, come spiega Giulia, “la maggior parte si sente anche in colpa per essere venuta da me”.

Scendendo nel dettaglio dei dati: Gli utenti hanno un’età compresa tra i 20 e i 60 anni, le escort presenti in numero maggiore e più richieste dai clienti sono quelle di nazionalità brasiliana, il 18%, un numero che ricalca la media nazionale), ci sono poi le escort provenienti dalla Spagna 16%, dall’Argentina 10%, dall’Italia 10%, dalla Colombia 8%, dal Venezuela 6% e da Portorico 5%.

Sotto il 3% le donne provenienti da Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Cuba, Ucraina, Dominica, Marocco, Costa Rica, Cile, Serbia, Thailandia, e Repubblica Dominicana.

Da notare la particolarità di come al quarto posto ci siano le italiane, solitamente al primo posto nazionale.

Proseguendo nel suo racconto, Giulia fa una riflessione sul genere maschile e sull’esperienza maturata fino ad oggi: “Facendo questo lavoro mi sono molto ricreduta sui maschi, avevo un’altra considerazione che ho cambiato proprio vedendoli sotto questa luce più intima. Per certe cose gli uomini sono molto meglio delle donne. Spesso non cercano l’amante, amano la loro donna, non vorrebbero mai tradirla, ma si giustificano dicendo che non possono rimanere mesi senza avere rapporti sessuali”.

“Tra i miei clienti ci possono essere i ragazzini di 20 anni come gli uomini di 60, sposati oppure single. Il ragazzo più giovane viene a cercare la conferma, vuole il voto sulla prestazione da me che sono più matura e quindi con una maggiore esperienza. L’uomo più avanti con gli anni invece cerca compagnia. In tantissimi mi chiedono il bacio alla francese, che io non concedo come servizio perché lo trovo poco igienico e troppo intimo”, conclude.

A livello di fascia di età le escort attive in provincia non rispecchiano la media nazionale: gli aquilani preferiscono ragazze tra i 25 e i 36 anni (61 per cento, media nazionale 53%), il 21% richiede donne tra i 37 e i 45 anni (media nazionale 14%), il 18% tra i 18 e i 24 anni (media nazionale 29%), ma nessuna over 46.

Inoltre, L’Aquila risulta essere una provincia non proprio economica se si parla di costi: il prezzo medio è di 106 euro, dal 2018 al 2019 si è registrato un lieve aumento un aumento del prezzo (3 per cento), mentre il 40% delle escort applica tariffe sotto i 50 euro.

I dati che riguardano la presenza di Escort con una suddivisione per comune vede in testa il capoluogo d’Abruzzo con il 91% della concentrazione, poi Avezzano con il 9% e infine Sulmona con lo 0,59%.