SERVIZIO CIVILE: DA CSV L'AQUILA BANDO PER 221 POSTI A 443,80 EURO AL MESE

Pubblicazione: 13 settembre 2018 alle ore 11:47

L'AQUILA - Sono 221 le posizioni all'interno del servizio civile, distribuiti tra la provincia dell'Aquila e Teramo e riservati ai giovani tra i 18 e i 29 anni, con una retribuzione di 443 euro mensili, per un anno.

Questo il risultato del progetto promosso dal Centro servizi per il volontariato della provincia dell'Aquila, dopo i 185 posti inseriti all'interno del bando straordinario "Garanzia Giovani", con i ragazzi selezionati che inizieranno in questi mesi il loro anno di attività.

Sempre con l'obiettivo di concedere a più giovani possibile l'opportunità di arricchire così il proprio bagaglio di esperienze, da spendere un domani nel mondo del lavoro, e svolgere un servizio utile per la comunità.

Il dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale presso la presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti pubblicato il bando per la selezione di 754 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Abruzzo.

Il Centro servizi per il volontariato della provincia dell'Aquila ha ottenuto il riconoscimento di 40 progetti per un totale di 208 volontari da impiegare.

Uno dei progetti (Danza la vita), in quanto finanziato anche con risorse europee del Fondo asilo, migrazione ed integrazione (Fami) 2014-2020 e con risorse nazionali dedicate, volti a favorire la partecipazione di 3.000 giovani immigrati in Italia titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria, prevede una riserva di due posti (limitatamente alla sede d'attuazione dell'Associazione Don Bosco) per volontari Fami.

Il Csv ha inoltre ottenuto il riconoscimento di un progetto sperimentale, per l'impiego di 13 volontari, inserito all'interno del bando per la selezione di 28 mila e 967 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all'estero.

Di seguito l'elenco dei progetti con le relative sedi di attuazione divisi in settori/aree di intervento:

Educazione e promozione culturale, interventi di animazione del territorio:

Cantiere culturale in corso, 8 volontari presso il Centro di servizio per il volontariato della provincia dell'Aquila, di cui 2 presso la sede dell'Aquila, 2 presso la sede di Avezzano, 2 presso la sede di Sulmona e 2 presso la sede di Castel di Sangro;

Attivo, promuovo, realizzo, 2 volontari presso l’Associazione 180 Amici (L’Aquila), Cucce Felici: un rifugio di qualità 2018, 6 volontari presso la Lega Nazionale per la Difesa del Cane (L’Aquila), Frazioni e itinerari di storia, 10 volontari, di cui 6 presso il Comune di Montereale e 4 presso il Comune di Scoppito, I sentieri della valle… e non solo, 8 volontari, di cui 2 presso il Comune di Ocre, 2 presso il Comune di Barisciano, 2 presso il Comune di Capitignano e 2 presso il Comune di Villa Sant'Angelo, Insieme in allegria, 2 volontari presso l'Associazione Adigi (Secinaro), Onna in rete: la storia continua, 4 volontari presso l'Associazione Onna ONLUS, di cui 2 presso la Casa della Cultura (Onna) e 2 presso l’Infobox (Onna), Rise up, 9 volontari, di cui 6 presso il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell'Aquila (L'Aquila) e 3 presso il Comune di Barete, Sull'onda di Anywave [Progetto Sperimantale, Bando nazionale], 13 volontari, di cui 10 presso il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell'Aquila (4 presso la sede dell'Aquila, 2 presso la sede di Avezzano, 2 presso la sede di Sulmona e 2 presso la sede di Castel di Sangro) e 3 presso il Centro Servizi per il Volontariato di Teramo, Tanti pezzi nel mosaico, 2 volontari presso l'Ass. Volontari Barrea, Un vagone di attività, 2 volontari presso l'Ass. Dopolavoro Ferroviario (Sulmona).

Educazione e promozione culturale, attività artistiche:

L'Arte e tutto il superfluo necessario, 4 volontari presso l’Ass. Culturale Ricordo (L’Aquila).

Educazione e promozione culturale, centri di aggregazione

Danza la vita, 10 volontari, di cui 4 presso l'Associazione Don Bosco (L'Aquila) – di cui 2 FAMI, 4 presso l'Associazione Solidarietà Famiglia (L'Aquila) e 2 presso la Parrocchia S. Francesco d'Assisi (L'Aquila), Entra nel gioco, 6 volontari, di cui 2 presso il Comune di Villa Sant’Angelo e 4 presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Magliano de' Marsi.

Patrimonio artistico e culturale, valorizzazione sistema museale, pubblico e privato:

Arte per la rinascita - Ristabilire le connessioni, 4 volontari presso il Muspac– Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea (L’Aquila).

Patrimonio artistico e culturale - Cura e conservazione biblioteche, valorizzazione storie e culture locali:

Carte da salvare, 2 volontari presso il Comune di Villa Sant'Angelo, Granai di sapere, 4 volontari presso il Centro di cultura per l'educazione permanente - Unla (Ocre), La tana di Lupoleone 2018, 4 volontari presso la Biblioteca della Parrocchia S. Francesco d'Assisi (L'Aquila), Percorsi di sapere, 6 volontari presso il Comune di Valle Castellana.

Patrimonio artistico e culturale - Valorizzazione centri storici minori

Scopri, conosci, ama, 6 volontari, di cui 2 presso il Comune di Rivisondoli, 2 presso il Comune di Castelvecchio Subequo e 2 presso il Comune di Scontrone.

Assistenza anziani:

Il mosaico, 9 volontari, di cui 4 presso l'AUSER - Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la Solidarietà - Volontariato provinciale (L'Aquila), 3 presso l'Auzer - Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la Solidarietà - Volontariato provinciale (Teramo) e 2 presso il Comune di Magliano de' Marsi, Non è mai troppo tardi, 8 volontari, di cui 4 presso l'Avulss - Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari (Sulmona) e 4 presso la Pia Fondazione Cercone (Sulmona), Passato attivo, 8 volontari, di cui 2 presso il Comune di Villa Sant'Angelo, 4 presso il Comune di Cagnano Amiterno e 2 presso il Comune di Rocca Santa Maria, Sentirsi a casa, 4 volontari presso la Casa di riposo di Barisciano, Sentirsi vivi, 3 volontari presso l'ANTEAS Avezzano Marsica - Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà (Avezzano).

Assistenza salute:

A_piccoli_passi, 4 volontari presso l'Ass. 16 Maggio 1982 (Tagliacozzo), Il sangue non ha frontiere, 6 volontari presso l'Associazione Vas – Volontari Abruzzesi Sangue, di cui 2 presso la sede dell’Aquila, 2 presso la sede di Avezzano e 2 presso la sede di Sulmona, Insieme si può fare di più, 2 volontari presso il Tribunale per la Difesa del Malato (Avezzano), Senza essere eroi 2, 10 volontari presso l'Associazione P.A. Croce Bianca L’Aquila, di cui 2 presso la sede di Via del Torcituro (L'Aquila), 4 presso la sede sulla Strada Comunale per Monticchio (L'Aquila), 2 presso la sede di San Giacomo (L’Aquila) e 2 presso la sede di Tione degli Abruzzi.

Assistenza anziani, minori, salute:

Non si vede bene che con il cuore, 6 volontari presso l'associazione P.A. Croce Verde Pratola Soccorso, di cui 2 presso la sede di Navelli e 4 presso la sede di Pratola Peligna.

Assistenza disabili:

Abilitando la diversità, 3 volontari presso l'Aias Onlus - Associazione Italiana Assistenza Spastici (Sulmona), Insieme Comunità, 10 volontari, di cui 4 presso l'Associazione Abitare Insieme (L'Aquila) e 6 presso la Comunità XXIV Luglio (L'Aquila), Noi con voi, 9 volontari, di cui 5 presso l'Aptdh Onlus - Associazione per la Promozione e la Tutela dei Diritti nell'Handicap (L'Aquila) e 4 presso l'Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali (Castel di Sangro), Si può fare!, 4 volontari presso l'Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali (Sulmona), Un posto per tutti, 4 volontari presso l’Aipd – Associazione Italiana Persone Down (L’Aquila), Vivere a colori, 4 volontari presso l'Associazione Help Handicap (Avezzano).

Assistenza disagio adulto:

Ascolto, informazione, orientamento, 2 volontari presso il Comune di Sulmona, Punto famiglia, 2 volontari presso il Centro Famiglia Amore e Vita (Avezzano), Una goccia nell'oceano, 2 volontari presso la Biblioteca della Parrocchia S. Francesco d'Assisi (L'Aquila).

Assistenza - Immigrati, profughi, Oltre il presente, 3 volontari presso la Parrocchia S. Francesco d'Assisi (L'Aquila), Tutto il mondo è paese, 6 volontari, di cui 4 presso l'Associazione Rindertimi (Avezzano) e 2 presso il Comune di Luco dei Marsi.

Possono partecipare alla selezione i giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventotto anni in possesso dei requisiti previsti dal bando.

La domanda deve essere recapitata entro il 28 settembre in una delle seguenti modalità: a mano presso la sede dell'Aquila del CsvAq (c/o Casa del Volontariato - Via Saragat, 10 - loc. Campo di Pile), entro le 18 del 28 settembre, a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Centro di servizio per il volontariato della provincia dell'Aquila, c/o Casa del Volontariato - Via Saragat, 10 (loc. Campo di Pile) – 67100 L'Aquila, tramite pec all'indirizzo [email protected], esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata intestata allo stesso candidato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio civile nazionale pena l'esclusione.

Il CsvAq ha già svolto un evento formativo a Sulmona per presentare i progetti.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti previsti, oggi alle16, ad Avezzano presso la sede del CsvAq (Via M. Kolbe, 38), lunedì 17 settembre alle ore 18,30 all'Aquila presso il dipartimento di Scienze umane dell'Università degli Studi dell'Aquila (Viale Nizza, 14), organizzato in collaborazione con la Consulta giovanile dell'Aquila.

Per informazioni, telefonare al 0862/318637, tramite mail, [email protected], o sul sito www.csvaq.it